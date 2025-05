XXVIII Konkurs o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka: wyłoniono najlepsze krytyki i krytyków

– za literacką dojrzałość, umiejętność zestrojenia formy z tematem i wypełnione po brzegi energią i dowcipem teksty, w których głęboko osobiste doświadczenie łączy się z przenikliwym spojrzeniem na kulturę.– za świeżość, głębię i nieustępliwość krytycznofilmowej prozy, skłaniającej czytelnika do nowego spojrzenia na zjawiska pozornie oswojone.– za szerokie horyzonty, socjologiczną uważność i celne tezy w zestawie trzech różnorodnych tekstów, których autorski styl, nawet kiedy przeobraża się i dostraja do opisywanych tytułów, pozostaje autentyczny.– za przenikliwy, stawiający intrygujące pytania zestaw, w którym polskość jest oglądana z ożywczej, transnarodowej perspektywy oraz za imponującą równowagę między analizą a autorskim, pełnym pasji spojrzeniem na paradoksy współczesnego ekosystemu filmowego.Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:– za tekst „Atlas anatomiczny ciało-horroru”, gdzie oryginalna forma idzie w parze z przenikliwym spojrzeniem na współczesny body horror. Bogna Goślińska – za tekst „Gdzie serce twoje. O Skarbach”, w którym pięknym językiem mówi o brzydocie, oddając istotę i przywołując cielesność filmu, którego afekty kryją się w stertach wizualnych obrzydliwości.– za fascynującą podróż przez filmowe konstelacje gniewu i niemocy, od Steinbecka po Radu Jude, w tekście „Kino, które strzela, albo spalona ziemia globalnej Oklahomy”. Maciej Satora – za tekst „ Komedia zerwanej ciągłości ”, w którym autor wznosi się ponad wyświechtane slogany o kinie Stanisława Barei, osadzając twórczość reżysera w świeżym kulturowym kontekście. Daria Sienkiewicz – za zaskakującą elegancję i zwięzłość w recenzji z filmu gęstego i tajemniczego, jakim jest Bestia Bertranda Bonello.Głównymi organizatorami konkursu są Anna Osmólska-Mętrak i Janusz Zaorski (fundatorzy Grand Prix, rzeźby Adama Myjaka), Polski Instytut Sztuki Filmowej (fundator wszystkich nagród finansowych) oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które gości konkurs na MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie w lipcu 2025 r. odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród oraz pokaz wybranego przez Laureatkę filmu.