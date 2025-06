Mattel znalazł reżysera aktorskiego "Monster High". Został nim twórca horroru "M3GAN"

Monster High: córki kultowych potworów jako licealistki

Stworzona w 2010 roku linia lalek Monster High przenosi klasyczne postacie z horrorów do świata liceum i nastoletnich problemów. Akcja serii toczy się w niezwykłej szkole średniej, do której uczęszczają dzieci legendarnych potworów. Wśród bohaterek znajdują się m.in.– córka Drakuli,– córka potwora Frankensteina,– córka Wilkołaka, oraz– córka Mumii.Każda z nich wnosi do uniwersum Monster High indywidualny charakter, styl i pochodzenie, tworząc barwną mozaikę osobowości. To właśnie ta różnorodność i oryginalne podejście do motywów grozy sprawiają, że seria zabawek cieszy się popularnością na całym świecie.Film powstaje we współpracy Mattel, Universal Pictures i Weed Road Akivy Goldsmana. Szczegóły fabularne nie zostały jeszcze podane.Wiadomo jednak, że z projektem związany jest zdobywca OscaraMonster High to nie jedyna linia zabawkowa Mattela, którą firma chce przenieść na ekran. Już kilka lat temu ogłoszono, że Goldsman będzie też scenarzystą i producentem filmu powstającego na bazie laleczki. Jego gwiazdą ma być Tom Hanks Mattel przygotowuje też, którego światowa premiera kinowa zaplanowana jest na 5 czerwca 2026 roku, oraz, film inspirowany kultową linią samochodzików, który ma trafić do kin jesienią 2026 roku. W obsadzie filmu są: John Cena