Zrobili grę o Deadpoolu. Teraz muszą szukać pracy

Meta rezygnuje z dalszych inwestycji w część projektów związanych z wirtualną rzeczywistością. W ramach kolejnej fali cięć firma zamyka trzy studia deweloperskie odpowiedzialne za gry VR i redukuje zatrudnienie w dziale Reality Labs.
Jak wynika z informacji potwierdzonych przez Meta, firma zwalnia około 10 procent pracowników działu Reality Labs, odpowiedzialnego za rozwój technologii metaverse i VR. Decyzja obejmuje również całkowite zamknięcie trzech studiów growych: Twisted Pixel Games, Sanzaru Games oraz Armature Studio. Informacje te pochodzą z wewnętrznej notatki, do której dotarł Bloomberg.
Twisted Pixel Games odpowiadało m.in. za grę "Marvel’s Deadpool VR
", Sanzaru Games było twórcą serii "Asgard’s Wrath
", natomiast Armature Studio pracowało przy wersji VR gry "Resident Evil 4 VR". W sieci szybko pojawiły się wpisy byłych pracowników, którzy potwierdzili, że całe zespoły zostały rozwiązane w wyniku zmiany strategii firmy.
Dodatkowo Meta zdecydowała, że zespół odpowiedzialny za aplikację fitness VR Supernatural nie będzie już tworzył nowej zawartości ani funkcji. Sam produkt pozostanie jednak wspierany w obecnej formie. Warto przypomnieć, że Meta przejęła studio Within (twórców aplikacji fitness "Supernatural") w 2023 roku po sporze z FTC, Twisted Pixel Games i Armature Studio w 2022 roku, a Sanzaru Games już w 2020 roku. W 2024 roku firma zamknęła również studio Ready at Dawn, znane z Echo VR.
W oficjalnym komentarzu Tracy Clayton podkreśliła, że Meta przesuwa część inwestycji z metaverse w stronę technologii wearables. Oszczędności wynikające z redukcji mają zostać przeznaczone na rozwój tej właśnie kategorii sprzętu w 2026 roku.