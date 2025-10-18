Minimalistyczne kino w Twoim domu? Zobacz jak!

Laserowy projektor Epson EF-72 z serii Lifestudio zaprojektowano z myślą o domowym kinie pozbawionym plątaniny kabli. Posiada łączność bezprzewodową – obsługuje Wi-Fi Direct i Miracast do szybkiego wyświetlania ekranu telefonu lub laptopa oraz wbudowany Chromecast do łatwego strumieniowania multimediów ze smartfona. Oczywiście ma też tradycyjne złącza: HDMI 2.0 (zgodne z ARC/eARC) do podłączenia np. konsoli oraz port USB-A do odtwarzania filmów z pendrive’a.Uwagę zwraca stylowy design. EF-72 to kompaktowy sześcian z eleganckim drewnianym panelem na górze i materiałowymi bokami – sprzęt, który będzie świetną ozdobą salonu. W górnej pokrywie ukryto dotykowe podświetlenie LED zmieniające kolor i jasność – jednym muśnięciem włączymy nastrojową poświatę lub ją przyciemnimy.Zintegrowana podstawa pozwala obracać projektor o 180° i kierować obraz w pionie (do 90° w górę), dzięki czemu seans wyświetlimy równie łatwo na ścianie, suficie czy nawet podłodze. Poręczne rozmiary i minimum kabli sprawiają, że można go swobodnie przenosić między pokojami, a w razie potrzeby zabrać na seans w ogrodzie. Ustawienie projekcji jest błyskawiczne – automatyczna korekcja trapezu i motorowy autofocus samodzielnie dopasują i wyostrzą obraz w kilka sekund.Laserowy EF-72 wyświetla obraz 4K PRO-UHD o przekątnej do 150″ , zapewniając kinowe wrażenia. Technologia 3LCD sprawia, że barwy są równie jasne co biel (brak efektu tęczy) , więc obraz zachowuje żywe kolory nawet przy zapalonym świetle. Jasność 1000 lumenów i kontrast rzędu 5 000 000:1 gwarantują wyraźny obraz także w ciągu dnia .Wbudowany system Sound by Bose z obsługą Dolby Audio oferuje czyste i donośne brzmienie – na co dzień zdecydowanie nie potrzeba dodatkowych głośników. Dla wymagających jest HDMI eARC, dzięki któremu łatwo podłączymy soundbar lub amplituner i wyślemy audio do zewnętrznego nagłośnienia.Projektor działa na platformie Google TV, więc zapewnia dostęp do tysięcy aplikacji i serwisów VOD (Netflix, YouTube, Disney+ itp.). Wbudowany Asystent Google umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych. Graczy ucieszy tryb ALLM, który przy podłączeniu konsoli automatycznie minimalizuje opóźnienie sygnału dla płynniejszej rozgrywki.Jak wspomniałem źródłem światła jest wydajny laser/LED o żywotności aż 20 000 godzin – to lata seansów bez wymiany lampy. Model objęty jest 5-letnią gwarancją (lub 12 000 h). Można też dokupić od Epsona w 100% zgodny z tym sprzętem mikrofon do karaoke, aby w razie kaprysu zastąpić seans filmowy zabawą w… koncert. Zintegrowany soundsystem wręcz do tego zaprasza.Epson EF-72 to nie tylko projektor – to sposób na stworzenie własnego festiwalu filmowego w czterech ścianach. Minimalistyczny design, bezprzewodowa swoboda i dźwięk od Bose sprawiają, że każdy seans nabiera wyjątkowego charakteru. To urządzenie, które nie potrzebuje osobnej sali kinowej – wystarczy ściana, nastrojowe światło i kilka chwil, by poczuć magię kina dokładnie tam, gdzie chcesz.