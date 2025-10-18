Rachel Zegler wróci do łask? Gwiazda zagra muzyczną legendę

Rachel Zegler znów zaśpiewa – tym razem jako Gloria Estefan. Legendarna piosenkarka potwierdziła w rozmowie z "The Sun", że gwiazda "West Side Story" ma zagrać ją w planowanej biografii pod tytułem "On Your Feet", który napisze i wyreżyseruje Lissette Feliciano ("Rewolucja przegranych kobiet").
Film wciąż czeka na zielone światło od studia Sony, ale Estefan
jest pełna entuzjazmu:
Uważam, że Rachel jest niesamowita. Wiem, że świetnie wypadła w "Evicie" [scenicznym musicalu]. Nadal pracujemy nad zielonym światłem, bo wciąż ustalamy, gdzie i jak to wszystko nakręcić. Ten projekt powstaje już od kilku lat – i tak to po prostu działa.
Gloria EstefanGloria Estefan
to prawdziwa ikona – piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, która w latach 80. podbiła świat jako wokalistka Miami Sound Machine. Hity "Conga" i "Rhythm Is Gonna Get You" wprowadziły latynoski pop na światowe listy przebojów i przyniosły jej kilka nagród Grammy.
Dla Rachel Zegler
może to być rola, która pomoże odbudować jej reputację w Hollywood po burzy wokół "Śnieżki
". Aktorka, która rozpoczęła karierę z przytupem w "West Side Story
" Stevena Spielberga
(za rolę zdobyła Złoty Glob), ostatnio mierzyła się z chłodnym przyjęciem filmu Disneya i krytyką ze strony mediów.
Teraz jednak Zegler
może mieć szansę na nowy początek – i to w rytmie "Conga". Jeśli projekt dostanie zielone światło, "On Your Feet" może stać się jednym z najgłośniejszych muzycznych biopiców najbliższych lat.