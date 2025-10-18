Newsy Filmy Rachel Zegler wróci do łask? Gwiazda zagra muzyczną legendę
Filmy

Rachel Zegler wróci do łask? Gwiazda zagra muzyczną legendę

World of Reel
Rachel Zegler wróci do łask? Gwiazda zagra muzyczną legendę
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Rachel Zegler znów zaśpiewa – tym razem jako Gloria Estefan. Legendarna piosenkarka potwierdziła w rozmowie z "The Sun", że gwiazda "West Side Story" ma zagrać ją w planowanej biografii pod tytułem "On Your Feet", który napisze i wyreżyseruje Lissette Feliciano ("Rewolucja przegranych kobiet").

Biografia Glorii Estefan w przygotowaniu



Film wciąż czeka na zielone światło od studia Sony, ale Estefan jest pełna entuzjazmu:

Uważam, że Rachel jest niesamowita. Wiem, że świetnie wypadła w "Evicie" [scenicznym musicalu]. Nadal pracujemy nad zielonym światłem, bo wciąż ustalamy, gdzie i jak to wszystko nakręcić. Ten projekt powstaje już od kilku lat – i tak to po prostu działa.

GettyImages-2217215660.jpg Getty Images © Ethan Miller
Gloria Estefan
Gloria Estefan to prawdziwa ikona – piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, która w latach 80. podbiła świat jako wokalistka Miami Sound Machine. Hity "Conga" i "Rhythm Is Gonna Get You" wprowadziły latynoski pop na światowe listy przebojów i przyniosły jej kilka nagród Grammy.

Chłodne przyjęcie Rachel Zegler w "Śnieżce"



Dla Rachel Zegler może to być rola, która pomoże odbudować jej reputację w Hollywood po burzy wokół "Śnieżki". Aktorka, która rozpoczęła karierę z przytupem w "West Side Story" Stevena Spielberga (za rolę zdobyła Złoty Glob), ostatnio mierzyła się z chłodnym przyjęciem filmu Disneya i krytyką ze strony mediów.

Teraz jednak Zegler może mieć szansę na nowy początek – i to w rytmie "Conga". Jeśli projekt dostanie zielone światło, "On Your Feet" może stać się jednym z najgłośniejszych muzycznych biopiców najbliższych lat.

"Śnieżka" – zobacz zwiastun filmu z Rachel Zegler





