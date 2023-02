Morgan Freeman zostanie zniedołężniałym starcem

Hollywood sięga po wzruszający film ze Szwajcarii

Zwiastun filmu "La Petite chambre"

będzie angielskim remakiem filmu z 2010 roku. Był to szwajcarski kandydat do Oscara.W nowej wersji bohaterem filmu będzie John. Mężczyzna ma już swoje lata i słabe serce, jednak opiera się rękami i nogami przez przyjęciem pomocy ze strony odwiedzającej go pielęgniarki. Nie chce też słyszeć o przeniesieniu się do domu opieki, na co nalega jego syn. Pewnego dnia John doświadcza niefortunnego upadku i jest zmuszony polegać na pielęgniarce, która ma złamane serce i również potrzebuje troski i uzdrowienia. Pomiędzy tą dwójką rodzi się niezwykła przyjaźń, która da im siłę, by pogodzić się z nieuchronnym.Za scenariusz i reżyserię remake'u odpowiadać będą Stéphanie Chuat Véronique Reymond , czyli autorki. Panie mają na swoim koncie również walczący o Złotego Niedźwiedzia film