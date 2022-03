Mroczny Rycerz Gotham rozpoczyna współpracę z marką Police!

Police - BATMAN - Vengeance

Fani Batmana na całym świecie wstrzymują oddech. Po ponad 5 latach Mroczny Rycerz powraca, by wraz z premierą kolejnego filmu przypomnieć nam swoją walkę z ciemnymi siłami.W tym roku miłośnicy produkcji DC, filmu i komiksu BATMAN będą mieć niezwykłą okazję, by uczcić swojego bohatera i zdobyć mocno limitowany zegarek Police - dedykowany najnowszemu filmowi z Batmanem . Producenci filmu " Batman " wybrali włoską markę zegarków Police, znaną z jakości i oryginalnego designu – aby to właśnie w jej kolekcji powstał model dedykowany kultowemu bohaterowi DC. POLICE x BATMAN łączą swoje siły, by zaoferować nam zegarek ucieleśniający ducha prawdziwego Mściciela z Gotham.Tajemniczy, elegancki i przyciągający magnetyczną siłą. Projektantom marki Police udało się stworzyć dzieło znakomicie oddające mroczny urok filmu. Model Police Vengeance (PL.PEWJG2205001) inspirowany jest nową, enigmatyczną postacią z " Batmana ". Ten zegarek jest mocno limitowany - na świecie dostępnych będzie tylko 2 500 sztuk, a w sprzedaży na polskim rynku jedynie 20 sztuk!W limitowanym modelu zegarka widzimy, jak bezwzględna wściekłość Batmana nabiera kształtu. Czarna, matowa stal, z jakiej zbudowana jest koperta i bransoleta zegarka, budzi szacunek. Stalowe elementy pokrywa powłoka IP, która zabezpiecza je przed otarciami. Zegarek z multifunkcją obsługujemy trzema przyciskami umieszczonymi na pierścieniu koperty - każdy z przycisków ozdabia charakterystyczny dla marki Police symbol - litera P. Koperta zegarka ma 48 mm szerokości i zdobią ją trzy tarcze prezentujące różne strefy czasowe. Główna tarcza wtapia się głębiej w zegarek, a znaczniki godzin wznoszą się z niej ku górze. Tło tarcz zdobią dwa BatSymbole –klasyczny oraz wykonany w prosty, industrialny sposób. Kopertę otacza pierścień wzmocniony charakterystycznymi, sześciennymi, przemysłowymi śrubami. Wszystkie elementy tworzą idealną kompozycję pełną charakteru. Tarczę zegarka chroni szkło mineralne, odporne na zarysowania. Limitowany model jest wodoodporny do 5 atmosfer.Opakowanie limitowanego modelu zegarka to małe dzieło sztuki. Czarne etui ma kształt skrzydła nietoperza z wykończeniem inspirowanym teksturą zbroi super bohatera DC. Etui w środku wyłożone jest materiałem z włókna węglowego. Po otwarciu opakowanie nabiera kształtu rozpostartych skrzydeł – symbolu Batmana . Do każdego opakowania dołączona jest koperta z Zielonym Listem – elementem fabuły filmu. W kopercie otrzymujemy wydrukowany certyfikat autentyczności oraz zdjęcia kadrów z najnowszego filmu " Batman ".Marka Police nagradza każdy zakup limitowanego zegarka POLICE x BATMAN zestawem kolekcjonerskich prezentów – markową czarną torbą Tote Bag z nadrukiem Police x BATMAN i brelokiem w kształcie maski Batmana . Przy zakupie innego zegarka z kolekcji Police otrzymamy jeden z kolekcjonerskich gadżetów z zestawu. Prezenty do zakupu dostępne będą od 4 marca do wyczerpania zapasów.Zegarki z edycji limitowanej POLICE x BATMAN można będzie zakupić w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych od piątku 4 marca 2022 roku. Szczegóły na stronie zibi.pl/police/ oraz zibi.pl/police/batman/