Nóżka chodzi? Taneczny teaser "Zwierzogrodu 2"

Disney rozkręca imprezę. Taneczny teaser "Zwierzogrodu 2"

O czym opowiadał "Zwierzogród"?

Za sterami " Zwierzogrodu 2 " stanęli Jared Bush Byron Howard , czyli twórcy pierwszej części. Krótkie wideo dające przedsmak tego, co was czeka, możecie zobaczyć poniżej:W kontynuacji Nick zakończył właśnie naukę w akademii policyjnej. Teraz ponownie łączy siły z Judy, by zbadać intrygującą tajemnicę. Wspólnie rozpoczynają misję pod przykrywką, by dostać się w otoczenie poszukiwanego kryminalisty, węża imieniem Gary. Nie wiedzą, że Gary i inne gady ukrywają mroczną przeszłość Zwierzogrodu. Ta misja będzie wielkim testem lojalności dla Judy i Nicka.W oryginalnej wersji językowej głosu Gary'emu użyczy Ke Huy Quan , laureat Oscara za drugoplanową rolę we " Wszystko wszędzie naraz ". Podczas zeszłorocznych targów G-23 Ginnifer Goodwin , czyli filmowa Judy Hopps, przedstawiła tę postać jako budzącą niepokój, śliską i bardzo jadowitą. Zasugerowała też, że jako gad ma szemraną przeszłość, co może się wiązać z nową misją bohaterów.Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim stworzeniem jesteś – czy to największym z lwów, czy może malutką ryjówką.Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale nie wszystkie marzenia spełniają się od razu...Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy Hops, szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik zatrudniony w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragniony awans). Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick Bajer. Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Jej partnerem w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany i szczwany Nick…