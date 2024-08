Disney: więcej "Krainy lodu", nowa postać w "Zwierzogrodzie 2" i CGI-owy Stitch

"Kraina lodu": czas na nie jeden, a dwa nowe sequele? Zobacz pierwszy concept art

Ke Huy Quan dołącza do obsady "Zwierzogrodu 2"

Aktorski "Lilo i Stitch" w 2025 roku. Zobacz odświeżoną wersję bohatera

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 10, 2024

O czym opowiada "Lilo i Stitch"? Zobacz zwiastun

Podczas prezentacji poświęconej " Krainie lodu Jennifer Lee , reżyserka dotychczasowych filmów z serii, powiedziała:Tym samym potwierdziła, że w planach jest nie tylko " Kraina lodu III ", ale też " Kraina lodu IV ". Reżyserka zapowiedziała, że premiera trzeciej części odbędzie się w 2027 roku. Choć nie podała dokładnej daty, spekuluje się, że będzie to 24 listopada – Disney zarezerwował ten dzień dla filmu animowanego, a wcześniejsze odsłony cyklu trafiały do kin właśnie w okolicy Święta Dziękczynienia.Na zaprezentowanym podczas panelu concept arcie widzimy Elsę oraz Annę i Olafa jadących konno w stronę horyzontu. Fotografię możecie zobaczyć poniżej: Ke Huy Quan , laureat Oscara za drugoplanową rolę we " Wszystko wszędzie naraz ", dołącza do obsady " Zwierzogrodu 2 ". Aktor użyczy głosu wężowi imieniem Gary. Ginnifer Goodwin , czyli filmowa Judy Hopps, przedstawiła tę postać jako budzącą niepokój, śliską i bardzo jadowitą. Zasugerowała też, że jako gad ma szemraną przeszłość, co może się wiązać z nową misją bohaterów. Gary'ego możecie zobaczyć na grafice poniżej:Premiera " Zwierzogrodu 2 " zaplanowana jest na 26 listopada 2025 roku.Aktorska wersja animacji " Lilo i Stitch " trafi na ekrany w 2025 roku. Disney nie ujawnił na razie dokładnej daty, ale Variety sugeruje, że może to być 23 maja. Przy okazji poznaliśmy odświeżoną wersję Stitcha. Możecie go zobaczyć na krótkim wideo poniżej:Wygenerowanego komputerowo Stitcha możecie porównać z jego wersją 2D z oryginalnej animacji. Trafiła ona na ekrany w 2002 roku. Zobaczcie zwiastun:Lilo jest pełną uroku pięciolatką, która mieszka na Hawajach. Dziewczynka nie ma rodziców, wychowuje ją starsza siostra. W tym samym czasie z odległej galaktyki ucieka na Ziemię Stich. Jest on przedziwną istotą, która ma w sobie ogromną potrzebę niszczenia. Lilo przygarnia go i obiecuje chronić przed niebezpieczeństwem. Dzięki jej pomocy przybysz z obcej planety zmieni swoje życie i wyobrażenie o świecie.