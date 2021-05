NBC odwołuje transmisję Złotych Globów! A Tom Cruise oddaje statuetki

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA) znalazło się w prawdziwych tarapatach. Stacja NBC, która od lat współpracuje z organizacją przy galach wręczenia Złotych Globów , ogłosiła, że w 2022 nie będzie transmitować ceremonii.- czytamy w komunikacie stacji. -Jest to tylko ostatni cios z całej serii, którą wywołały przegłosowane w ubiegłym tygodniu przez Stowarzyszenie zmiany. Większość uznała, że jest to jedynie mydlenie oczu i kosmetyczne zmiany zamiast głębokich reform, które wyeliminowały systemowe problemy związane z brakiem różnorodności grona.Również wczoraj Warner Bros. wydał komunikat, że HBO nie będzie na razie współpracować z HFPA. Dołączyło tym samym do Netfliksa i Amazonu, którzy już wcześniej ogłosili bojkot organizacji.Tymczasem Tom Cruise w akcie protestu odesłał Stowarzyszeniu wszystkie statuetki Złotych Globów, jakie zdobył w całej swojej dotychczasowej karierze.Jest pierwszym aktorem, który się na to zdobył. Wcześniej publicznie krytykę organizacji przedstawili Mark Ruffalo Ruffalo , który zdobył Złoty Glob w tym roku za " To wiem na pewno " jednak statuetki na razie nie zwrócił. Czy po tym, jak zachował się Cruise , on i inne gwiazdy Hollywoodu postąpią podobnie? Czas pokaże.