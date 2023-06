NMF: Maraton Horrorów 23 czerwca 2023 w Multikinie

Przywitaj lato... z dreszczykiem emocji! U progu upragnionych wakacji w Multikinie czeka na Ciebie wieczór, którego długo nie zapomnisz. To prawdziwa gratka dla fanów mocnych wrażeń – w trakcie Nocnego Maratonu filmowego zaprezentujemy aż 4 horrory (w tym – premierowo – film " Odejdź "), które zostawią Cię z gęsią skórką i szybszym tętnem... Gwarantujemy – tej nocy nie zaśniesz! ODEJDŹ – czyli przerażającą historię młodej kobiety, próbującej rozwikłać zagadkę dotyczącą swojego pochodzenia. Na przeszkodzie staje jednak mroczna postać z wizji bohaterki, która ostrzega ją przed konfrontacją z przeszłością… SŁUŻKA – Sam wraz ze swoich chłopakiem chce odnaleźć przyjaciółkę, która zostaje porwana przez tajemniczego demona. Aby ją uratować muszą zgłębić pradawne rytuały, które otwierają wrota do piekieł. ODLUDZIE – horror, który zachwycił krytyków. Film tak przerażający, że – według doniesień – niektórzy widzowie w USA i Wielkiej Brytanii wybiegali z kina w trakcie seansów. Jaki straszny sekret kryje pustynia w Mojave? Z czym przyjdzie się zmierzyć czwórce przyjaciół, którzy zebrali się w tym tajemniczym miejscu, by nakręcić teledysk? HUNT CLUB – trzymający w napięciu film z Mickeyem Rourke'm w jednej z głównych ról. Ekscentryczny mężczyzna oferuje kobietom 100 tysięcy dolarów w zamian za udział w polowaniu na jego prywatnej wyspie. Tylko kto w tym przypadku okaże się myśliwym, a kto zwierzyną?odbędzie się(piątek) w Multikinach Bydgoszcz, Elbląg Ogrody, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kielce, Kalisz, Kraków, Leszno, Łódź, Lublin, Mielec, Olsztyn, Poznań 51,Poznan Malta, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze, Rzeszów.Rozpoczęcie o 22:00- filmy są wyświetlane w wersjach z oryginalną ścieżką dźwiękową, z polskimi napisami.- W Wydarzeniu mogą uczestniczyć:osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,osoby w wieku powyżej 16 roku życia (ale mniej niż 18 rok życia) - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,osoby w wieku poniżej 16 roku życia - będące pod opieką przedstawiciela ustawowego (za okazaniem stosownego dokumentu).Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku braku wymaganego dokumentu obsługa kina może nie wyrazić zgody na udział w Wydarzeniu.