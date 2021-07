Na planie "Władcy Pierścieni" panują niebezpieczne warunki?

Czy na planie serialu " The Lord Of the Rings " panują niebezpieczne dla życia kaskaderów warunki? Nowozelandzki "New Zealand Herald" twierdzi, że tak.Gazeta powołuje się na w większości anonimowe relacje pracujących na planie serialu kaskaderów. Twierdzą oni, że protokoły bezpieczeństwa obecnie panujące są niewystarczające, a Amazon robi wszystko, by większości kontuzji nie zgłaszać odpowiednim władzom. Podobno na planie doszło do co najmniej dwóch poważnych wypadków, których uczestnicy musieli zostać poddani operacjom. Ich kontuzje nie zostały zgłoszone do WorkSafe, rządowej agendy zajmującej się bezpieczeństwem pracowników.Thomas Kiwi, jeden z kaskaderów, który gazecie pozwolił użyć swojego nazwiska, twierdzi, że odszedł z serialu w marcu 2021 właśnie z powodu panujących na planie niebezpiecznych warunków. Doznał bowiem poważnej kontuzji pierścienia rotatorów prawej ręki, choć wcześniej zgłaszał przełożonym, że nie jest wystarczająco zabezpieczonyO sprawie warunków na planie " The Lord Of the Rings " zrobiło się ponownie głośno po tym, jak niedawno na jednym z portali crowdfundingowych pieniądze na operację mózgu zaczęła zbierać doświadczona kaskaderka i dublerka Dayna Grant. Miała ona doznać w marcu na planie serialu wstrząśnienia mózgu. Jej przypadek również nie został zgłoszony przez Amazon do WorkSafe.Studio już odniosło się do publikowanych w Nowej Zelandii artykułów. W oficjalnym oświadczeniu rzecznika czytamy:Warto dodać, że choć w Nowej Zelandii jest obowiązek zgłaszania WorkSafe poważnych urazów doznanych przez pracowników w miejscu pracy, to zarazem przepisy nie definiują tego, czym jest poważny uraz. Ocenę tego, co zgłaszać, pozostawia się pracodawcy.Należy też pamiętać, że nie są to pierwsze tego typu oskarżenia pod adresem producentów " The Lord Of the Rings ". W lutym 2020 roku australijska kaskaderka Elissa Cadwell doznała poważnego urazu na planie serialu. Amazon zgłosił ten przypadek do WorkSafe dopiero po tym, jak sprawę opisał nowozelandzki "Weekend Herald".Według oficjalnych statystyk kaskaderzy przepracowali na planie " The Lord Of the Rings " ponad 16,2 tysięcy godzin. Odsetek urazów i kontuzji wynosi 0,068%.