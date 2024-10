To już niemal pewne. "Pierścienie władzy" dostaną trzeci sezon

Amazon chce powrócić do Śródziemia po raz trzeci

Mimo że shworunnerzy John D. Payne Patrick McKay pracowali nad fabułą kolejnego sezonu od dobrych kilku miesięcy, ciągły brak zielonego światła na realizację kontynuacji " Pierścieni władzy " stał się pożywką dla internetowych spekulacji fanów. Niepokój ten pogłębiał fakt, że drugi sezon został zamówiony przez studio na długo przed premierą serialu. Jak jednak zapewnia portal The Hollywood Reporter, oficjalne oświadczenie to kwestia kilku najbliższych tygodni. Trzeci sezon " Pierścieni władzy " powstanie.Zdaniem dziennikarzy, decyzja została nieoficjalnie potwierdzona w trakcie prezentacji Prime Video UK Uproft - cyklicznej imprezy dla reklamodawców, gdzie Amazon MGM Studios dumnie reprezentowało swój Tolkienowski serial wraz z niektórymi członkami obsady. W trakcie takich wydarzeń studia zazwyczaj prezentują swoje produkcje kupującym tylko wtedy, gdy zdecydowanie planują je kontynuować.Trudno się zresztą dziwić - drugi sezon " Pierścieni władzy " obejrzało 55 milionów widzów, a Amazon spodziewa się, że jego oglądalność ostatecznie dogoni wynik debiutanckiego sezonu, który przed telewizorami zgromadził aż 150 milionów fanów. Wynik ten odzwierciedlają także liczby na naszym rodzimym Filmwebie - choć serial posiada średnią od użytkowników na poziomie 5,2/10, ponad połowa widzów wystawia mu 6/10 lub wyżej. Najpopularniejszą notą wystawianą na platformie jest z kolei ocena 7/10. Mimo pewnej grupy przeciwników, ogólny odbiór jest więc pozytywny.Jakiś czas temu portal The Hollywood Reporter informował także, że " Pierścienie władzy " mają być historią na 50 godzin rozrywki. Oznacza to, że (jeżeli nie uświadczymy nagłych radykalnych spadków oglądalności) trzeci sezon będzie dopiero połową obiecywanej fabuły.