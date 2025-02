Tęskniliście za Śródziemiem? Trzeci sezon "Pierścieni Władzy" w drodze

Trzeci sezon "Pierścieni władzy" w drodze. Co o nim wiemy?





Kadr z drugiego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" w programie Serial Killers

Co więcej, drugi sezon zakończył się w sposób sugerujący, że nie jest to koniec historii. Aktualnie trwają przygotowania do produkcji. Zdjęcia zaplanowane są na wiosnę tego roku.Do Charlotte Brändström Sanaa Hamri , które pracowały przy poprzednich sezonach jako reżyserki, dołączy Stefan Schwartz (" The Boys ", " Moja Lady Jane "). Materiał powstanie w Shepperton Studios w Wielkiej Brytanii.– czytamy w oświadczeniu Vernona Sandersa z Amazon MGM Studios.Przypominamy odcinek programu Serial KIllers, w którym Łukasz Muszyński i Radosław Czyż oceniają początek drugiego sezonu " Pierścieni Władzy ":Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadrielę Czarny Władca musi teraz polegać na własnym sprycie, by odzyskać moc i wykuć legendarne Pierścienie Władzy, grożąc tym samym, że podporządkuje ludy Śródziemia swej nikczemnej woli. W sezonie 2 bohaterów pochłania wzbierająca fala mroku, co zmusza ich do odnalezienia swojego miejsca w świecie, który staje na skraju klęski.