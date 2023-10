Leniwiec opętany żądzą mordu i najstraszniejsze premiery, tylko dla widzów o mocnych nerwach na 9. Splat!FilmFest

Słodki Leniwiec jako żądna mordu maszyna do zabijania? To nie żart. Splat!FilmFest ma film, który to udowadnia. Krwawy horror komediowynarobił szumu w internecie jeszcze na długo przed jakimikolwiek pokazami, a teraz widzowie Splat!FilmFest – jako pierwsi w Polsce – będą mogli film zobaczyć Matthew Goodhue . To opowieść o uroczym leniwcu, który schwytany przez kłusownika trafia w ręce studentki z obsesją na punkcie mediów społecznościowych. Akademik spłynie krwią, bo morderczy leniwiec nie lubi obłudy ani instagramowych filtrów, a jeśli chodzi o serwowanie brutalnych śmierci jest bardziej pomysłowy od Laleczki Chucky . Niech więc Was nie zwiedzie jego urocza powierzchowność. Ze starcia z tym leniwcem Jason Voorhees wyszedłby z dożywotnią traumą.Makabrę, gore i sensacje żołądkowe zafunduje widzom także seans, hołdu dla " Re-Animatora " i filmów Rogera Cormana Barbarą Crampton w jednej z głównych ról. To najnowszy film Joe'ego Lyncha , twórcy wspaniałego " Korpo ". W tym opartym na prozie H.P. Lovecrafta horrorze pewna psychiatrka nawiązuje niebezpieczny romans z pacjentem. To będzie początek największego koszmaru jej życia. Film gwarantuje przynajmniej jedną malowniczą dekapitację, obdzieranie ze skóry i krew sikającą we wszystkich kierunkach jak z ogrodowego zraszacza. Czyli to, co widzowie Splat!FilmFest lubią najbardziej.Strasznie i krwawo będzie też podczas seansu hiszpańskiego("The Coffee Table"). Trudno napisać o tym filmie tak, by nie popsuć widzom wrażeń. To jedna z najbardziej szokujących tegorocznych propozycji Splat!FilmFest. Ostrzegamy, że podczas seansu " Stolika kawowego " widzów może rozboleć z nerwów brzuch, bo napięcie zbudowane w tej produkcji przez reżysera, Caya Casasa , jest nieznośne. To makabryczna jazda bez trzymanki, po której trudno będzie się otrząsnąć.Trudno będzie też spokojnie oglądać("You'll Never Find Me"), przerażający australijski horror, którego akcja toczy się w czasie burzliwej nocy w trzeszczącym ze starości domu za osiedlem przyczep kempingowych. Starszego mężczyznę Patrica izoluje od świata ściana deszczu (bardziej niż kiedykolwiek). Nawałnicę przerywa łomotanie do drzwi. Na progu stoi przemoczona brunetka – młoda dziewczyna, która zgubiła drogę i prosi gospodarza o pomoc. " Nigdy mnie nie znajdziecie " to oszczędny horror, którego akcja toczy się w jednej lokalizacji. Napięcie zbudowane jest na niepokoju i niepewności pary bohaterów. Patrick nie wie, czego tajemnicza dziewczyna od niego chce. Nie może pozbyć się wrażenia, że skądś ją zna. Ona z kolei zdana jest na jego łaskę. I z każdą minutą coraz bardziej żałuje tego, że szukała u Patricka pomocy. Splat!FilmFest ostrzega: po filmach takich jak " Nigdy mnie nie znajdziecie " trudno się zasypia.Ciężko będzie też zaznać snu po seansie, francuskiego thrillera, w którym przemoc eskaluje z każdą sceną, a widzom coraz bardziej udziela się przerażenie głównej bohaterki, współczesnej czarownicy Nour. Ścigana przez zabobonnych, nienawidzących inności i kipiących okrucieństwem sąsiadów przekroczy wszystkie swoje granice. A widzowie wraz z nią. Po seansie " Hood Witch " świat wyda Wam się jeszcze bardziej bezlitosny.A po nawiązującym do slasherów lat 70.("Eight Eyes") już nigdy nie pojedziecie na Bałkany. Ten błąd popełnili bohaterowie filmu Austina Jenningsa – małżeństwo Cass i Gav. Na ich drodze staje podejrzany lokals, który obiecuje, że pokaże im taką Serbię, której nie ma w folderach turystycznych. Tak zacznie się ich wycieczka do piekła. " Złe oko " wspaniale przywołuje klasykę gatunku – "Wzgórza mają oczy" czy "Teksańską masakrę piłą mechaniczną" i jak one, wywołuje pierwotny strach. Tutaj przemoc nie jest umowna. Kamera nie odwraca oka od bestialstwa i makabry. " Złe oko " to jedna z mocniejszych rzeczy, jakie zobaczycie na nadchodzącym Splat!FilmFest.Długotrwałe wrażenie pozostawi też francuski horror, który zabierze widzów w bardziej dosłowną wycieczkę do piekła i przeczołga przez jego czeluści. To film, który robi też wrażenie od strony wizualnej – przypomina koszmar senny. Tak sugestywny, że fani kina grozy poczują się jak w domu. A ci, którym nie po drodze ze strachem pożałują, że nie wybrali z programu Splat!FilmFest czegoś lżejszego.Tylko nie! To kolejny przerażający film z mrocznego repertuaru. Tym razem festiwal zabierze widzów na granicę USA z Meksykiem, gdzie trójka strażników granicznych nawiedzana jest przez zjawę tragicznie zmarłego na ich służbie nielegalnego imigranta. Modelowe połączenie wielu gatunków i głębszego przesłania, a jednocześnie wciąż solidny dreszczowiec. Z klimatem zbudowanym umiejętnie przez bure kolory, zabiegi znane z kina grozy i poetycką (ale nie pretensjonalną) narrację.Prosto z festiwalu w Wenecji na Splat!FilmFest przyjechał też doskonały, francuski horror. To historia chłopaka, który kupuje jadowitego pająka. Ten ucieka i rozmnaża się w zastraszającym tempie, aż w końcu przypominający terrarium blok mieszkalny zamienia się w krwawe pole bitwy ludzi z gigantycznymi i wygłodniałymi pajęczakami. Klaustrofobiczne wnętrza, zniewalająca atmosfera i zręczne wykorzystanie klasycznych chwytów znanych z kina grozy to siła " Vermin ", które z dumą Wam zaprezentujemy.W Wenecji pokazywana była też kolejna perła tegorocznego Splat!FilmFest – francuski film grozy. Udaje retro horror i robi to świetnie. To historia królewskiego wysłannika, który gubi się w mrocznym lesie i trafia pod dach pewnej upiornej rodzinki. " Vourdalak " jest adaptacją opowiadania Aleksieja Tołstoja , zafascynowanego okultuzmem i magią kuzyna autora "Wojny i pokoju". Tołstoj napisał "Rodzinę Vourdalaka" w 1839 roku w czasie swojej podróży z Francji do Frankfurtu. Nowela uznawana jest za jedną z pierwszych, w których na długo przed "Draculą" Brama Stokera pojawił się wampiryzm. Pomimo okazjonalnego humoru, " Vourdalak " wzbudza prawdziwy strach.Sam niepokój, bez skrawka humoru, wywołuje za to brazylijskie("Property") – dreszczowiec, w którym straumatyzowana po napadzie kobieta ukrywa się w pancernym samochodzie przed rozszalałym tłumem pracowników rodzinnej posiadłości. Ci, po latach niesprawiedliwości, są spragnieni nie tylko wyrównania rachunków, ale i krwi. "Na własność" wstrząsa brutalnością i sugestywną przemocą. To film dla ludzi o nerwach ze stali i równie mocnych żołądkach.Tego samego wymaga od widzów niemiecki, nakręcony w jednym ujęciu (prawdziwym), horror("Home Sweet Home Where Evil Lives"). To historia Marii, która w zaawansowanej ciąży przyjeżdża do rodzinnego domu męża, teraz opuszczonego budynku, z którego planuje zrobić pensjonat. Kiedy wysiada prąd, a na schodach słychać kroki, Maria zaczyna tracić zmysły ze strachu. A postrada je zupełnie, kiedy pozna ponury sekret rodziny swojego męża. Strach kobiety udzieli się widzom, a wspomniany chwyt realizacyjny da poczucie bliskiego uczestnictwa w wydarzeniach.