Sequel "Dziedzictwa Hogwartu" bardziej niż pewny!

Zobacz zwiastun "Dziedzictwa Hogwartu"

O czym opowiada "Dziedzictwo Hogwartu"

" – powiedział Gunnar Wiedenfels, CFO (Chief Financial Officer) Warner Bros. Discovery podczas wywiadu udzielonego w ramach konferencji Media, Communications & Entertainment Conference zorganizowanej przez Bank of America.Dla przypomnienia, " Dziedzictwo Hogwartu " było najlepiej sprzedającą się grą 2023 roku w Stanach Zjednoczonych, a na całym świecie sprzedało się w liczbie przekraczającej 22 miliony egzemplarzy. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała sytuacja w przypadku " Legionu Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości ", ale komentarz firmy, mówiący o "rozczarowujących" wynikach, mówi więcej niż jakiekolwiek dane.Wygląda więc na to, że włodarze firmy wzięli sobie do serca wyniki sprzedażowe swoich ostatnich dużych produkcji i postanowili podążać ścieżką, która przyniosła sukces. Patrząc jednak na wypowiedź CFO WBD, na kontynuację " Dziedzictwa Hogwartu " poczekamy jeszcze kilka lat."Dziedzictwo Hogwartu" to fabularna gra akcji z otwartym światem osadzona w otoczeniu po raz pierwszy przedstawionym w serii książek o Harrym Potterze. Udaj się w podróż po zarówno znanych, jak i nowych miejscach, by badając je odkrywać fantastyczne zwierzęta, modyfikować wygląd swojego bohatera, warzyć eliksiry, doprowadzać do mistrzostwa rzucanie zaklęć i rozwijać swoje talenty. Zdecyduj jakim czarodziejem lub jaką czarownicą będziesz.Przeżyj przygodę w XIX-wiecznym Hogwarcie. Wciel się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii. Zawiązuj sojusze, walcz z czarnoksiężnikami i zadecyduj o losie świata magii. To ty decydujesz o swoim dziedzictwie. Zapełnij niezapisane karty swojej historii.