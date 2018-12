Nadchodzi koniec "Elementary"

Dobiegły prace nad siódmy sezonem serialu. Jak się okazuje będzie on zarazem ostatnim w historii. Stacja CBS postanowiła projekt skasować.Decyzja nie jest zaskoczeniem. CBS już od pewnego czasu wygaszała serial. Szósty sezon został przeniesiony z głównego sezonu emisyjnego na wiosnę, kiedy to oglądalność nie jest tak istotna. Początkowo liczył 13 odcinków, ale później zrealizowano dodatkowych osiem. Wcześniejsze sezony liczyły po 24 odcinki.Siódma odsłona uwspółcześnionych przygód Sherlocka Holmes i Watsona (który tu był kobietą) będzie liczyć13 odcinków. Zostaną one pokazane w przyszłym roku.