Najlepsze polskie dokumenty na 65. Krakowskim Festiwalu Filmowym

65. edycję Festiwalu otworzy dokument Igi Lis – opowieść o Mieci, charyzmatycznej właścicielce wędzarni w Łebie, która po czterech dekadach działalności staje przed koniecznością oddania sterów. Debiut reżyserki to jednak nie tylko jednostkowy portret, lecz także próba uchwycenia zmierzchu epoki małych, lokalnych przedsiębiorstw.Silna reprezentacja polskich filmów znalazła się również w konkursach międzynarodowych. Wśród nich jest m.in. Tomasza Wolskiego – dokument stworzony z materiałów archiwalnych, poruszający temat szpiegostwa i emigracji, oraz – docenione na festiwalu w Salonikach – Weroniki Mliczewskiej . Reżyserka śledzi historię Sanga – mężczyzny, którego marzenia o poznaniu amerykańskiego ojca spotykają się z brutalną rzeczywistością. Przeszkodą w drodze do szczęścia jest nie tyle bariera językowa i kulturowa, co wciąż pulsująca pamięć o wojnie w Wietnamie.W inny zakątek świata przeniesie widzów Anna Konik , która wukazuje pakistańskich rzemieślników pielęgnujących dawne tradycje. Tej celebracji codzienności w małej ojczyźnie są z kolei pozbawieni mieszkańcy Hasankeyf – tureckiego, tysiącletniego miasta, skazanego na zniknięcie pod wodą, którego losy dokumentuje Natalia Pietsch Grzegorz Piekarski w "KFF co roku stwarza również przyjazną przestrzeń dla osób debiutujących.Natalii Koniarz zabiera publiczność do podziemnego piekła boliwijskiej kopalni srebra, z której zyski – kosztem zdrowia i życia okolicznych mieszkańców – czerpią międzynarodowe korporacje. Michała Pietraka to z kolei refleksyjny, niezwykle złożony i formalnie atrakcyjny portret artysty – Bolesława Gasińskiego – który żyje sztuką i poprzez sztukę mierzy się z odejściem ukochanej osoby. W konkursie polskim znajdzie się także portret innego wyjątkowego artysty - Krzysztofa Globisza. Aktor pomimo afazji spowodowanej udarem – powraca na scenę i do pracy pedagogicznej, co staje się osią dokumentu Michała Hytrosia . O pracy opowiada też nowy dokument Wojciecha Staronia to historia zażyłej relacji montażystki i reżysera.Dokumenty Tadeusza Chudego ) i Rafała Łysaka ) sięgają po temat rodzinnych więzi i osobistych traum, ukazując emocjonalne spektrum dorastania i pamięci. Pokolenie Z znalazło swój głos w obrazie Agnieszki Kalińskiej ), w którym młodzież wprost mówi o swoich trudnościach i codziennych zmaganiach. Okazuje się, że dorastanie w dobie ogromnych możliwości technologicznych może ułatwiać życie, lecz niekoniecznie czyni go prostszym.Tegoroczny konkurs polski ukazuje nie tylko formalną różnorodność, ale też tematykę zakorzenioną w aktualnym doświadczeniu – od kwestii społecznych i intymnych po portrety kulturowych przemian.