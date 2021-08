Najnowsza powieść Guillaume'a Musso zachwyci fanów thrillerów

Media o książce:



Guillaume Musso jest czarodziejem, który sprawia, że niemożliwe staje się możliwe w życiu jego bohaterów, i to kiedy najmniej się tego spodziewasz. Jego czytelnicy nie będą zawiedzeni.

"Version Femina"



Powieść oszałamiająca i aż gęsta dzięki swojemu klimatowi… Iluzjonistyczne warsztaty z interakcji autora z jego dziełem.

"L'Express"



Makiaweliczna, a jednocześnie ciepła opowieść o potędze książek, która całkowicie zaskakuje. To jedna z najbardziej osobistych powieści Guillaume’a Musso. I jedna z najlepszych.

"Le Parisien"



Z apartamentu na Brooklynie podczas zabawy w chowanego znika córeczka znanej pisarki. Śledztwo utyka w martwym puncie. W Paryżu autor bestsellerów, który przeżywa kryzys, ma w rękach klucz do rozwikłania tajemnicy związanej z tragedią koleżanki po fachu zza oceanu. Jak się okazuje, nie tylko koleżanki. Łączy ich zupełnie inna więź.Najnowsza powieść Guillaume’a Musso zachwyci zarówno fanów thrillerów, jak i miłośników książek literackich. Lektura, która jak żadna inna zaciera granicę między życiem a powieścią.Guillaume Musso (ur. 1974 r.), najbardziej kasowy pisarz Francji, absolwent ekonomii, z zawodu nauczyciel. Autor piętnastu bestsellerów, od siedmiu lat nieprzerwanie utrzymujący się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych francuskich pisarzy. Debiutował w 2001 r. thrillerem "Skidamarink", doskonale przyjętym przez krytykę. Druga powieść, "Potem...", zainspirowana wypadkiem samochodowym, z którego cudem uszedł z życiem, rozpoczęła jego spektakularną międzynarodową karierę. W 2008 roku miał premierę film nakręcony na jej podstawie, z Johnem Malkovichem Romainem Durisem w rolach głównych; w planach są już kolejne ekranizacje prozy Musso. Pisarz robi światową karierę – łączny nakład jego powieści, przełożonych na prawie 40 języków, przekroczył 25 milionów egzemplarzy. Kluczem do sukcesu Musso jest łączenie wątków miłosnych, kryminalnych i – czasami – fantastycznych, w doskonałym i niemożliwym do naśladowania stylu.