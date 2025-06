Następca "Baldur's Gate 3" wybrany! Odpowie za niego twórca "God of War III"

Fani "Baldur's Gate 3" mają na co czekać?

Zwiastun gry "Baldur's Gate 3"

Stało się. Wiemy już, kto zajmie się przygotowaniem kolejnej gry wideo inspirowanej marką "Dungeons & Dragons". To nowe studio, za którym stoi legenda branży growej.Marka “Dungeons & Dragons” przez długi czas nie miała szczęścia do gier wideo. Wszystko to zmieniło się wraz z podpisaniem umowy z Larian Studios. Efektem współpracy był, na którego punkcie oszalał cały świat growy.Od tamtego momentu Hasbro, właściciel wydawcy “Dungeons & Dragons” Wizards of the Coast naciska na realizację kolejnego growego projektu, który mógłby osiągnąć podobne zyski. Od początku wiadomo było, że za nową grą nie będzie stał Larian. To studio szykuje już inny projekt.Teraz Wizards of the Coast ogłosiło, że. To nowe studio założone w 2023 roku. Jednak stoi za nim doskonale znany graczom Stig Asmussen . Jako reżyser pracował przy takich tytułach jak: " God of War III ", " Star Wars Jedi: Upadły zakon " i " Star Wars Jedi: Ocalały ".- powiedział szef działo gier cyfrowych Wizards of the Coast John Hight, który dawno temu miał okazję współpracować z Asmussenem O samej grze na razie nic nie wiemy ponad to, że będzie to. Projekt powstaje z myślą o PC i konsolach.Oczywiście na razie nie ma nawet przybliżonego terminu wydania gry.