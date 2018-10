Netflix tworzy uniwersum Narnii

Czwarta część kinowego cykluzatytułowanatrafiła do kosza. A wszystko przez umowę, jaką spadkobiercy C.S. Lewisa zawarli z szefami eOne i Netfliksa. Na jej mocy platforma zyskała prawa do ekranizacji całego cyklu fantasy.Netflix nie zamierza kontynuować dotychczasowych ekranizacji. Zamiast tego ma ambitne plany stworzenia całego uniwersum Narnii na wzórczy produkcji Marvela. Składać się będą na nie zarówno filmy fabularne, jak i seriale.Nowe uniwersum powstało z inicjatywy eOne, które miało już wcześniej prawa do części cyklu. Studio od 2016 roku wraz z Sony pracowało nad, które miał wyreżyserować Joe Johnston . eOne uznało jednak, że w obecnej sytuacji można spróbować stworzyć nowy cykl i postanowiło nawiązać współpracę z Netfliksem.Na "Opowieści z Narnii" składa się siedem książek. Opowiadają one o przygodach dzieci, które odkrywają świat, gdzie zwierzęta mówią, magia jest powszechna, a dobro walczy ze złem. W każdej z książek, z wyjątkiem "Konia i jego chłopca", bohaterami są postaci z realnego świata, które w magiczny sposób przenoszone zostają do Narnii aby pomóc Lwu Aslanowi w zażegnaniu trwającego tam kryzysu.