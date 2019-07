Nie żyje Rip Torn

Zmarł Rip Torn , aktor znany m.in. z ról w. Miał 88 lat.Urodził się w 1931 roku jako Elmore Rual Torn Jr. Studiował w słynnym Actors Studio pod okiem Lee Strasberga . Przed kamerą zadebiutował w 1956 roku. W ciągu swojej imponującej kariery występował zarówno w kinie, telewizji, jak i na Broadwayu.W jego filmografii są takie tytuły jak m.in.(1962),(1965),(1976) i(1991). Wystąpił w serialachRola Arthura w sitcomieprzyniosła Tornowi szereg nominacji do nagrody Emmy (za każdy z sześciu sezonów) - i jedną statuetkę. W 1984 nominowano go do Oscara za występ w filmieMłodsi widzowie z pewnością pamiętają go z roli agenta Zeda w dwóch częściach