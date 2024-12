Nie żyje Shyam Benegal. Zasłużony twórca indyjskiego kina miał 90 lat

"Ankur"

Shyam Benegal największe zawodowe osiągnięcia

Informację o śmierci artysty podała jego córka Pia Benegal. Benegal przez lata uznawany był za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych twórców kina w Indiach. Zajmował się również pisaniem scenariuszy oraz kręcił dokumenty. Swój pierwszy film – "Gher Betha Ganga" (Ganges at the Doorstep) – nakręcił w 1962 roku. Szczytowe lata jego kariery przypadają na lata 70., kiedy to zaczął reżyserować filmy fabularne – począwszy od " Ankur " z Anantem Nagiem Shabaną Azmi w rolach głównych. Produkcja zdobyła w 1974 roku nominację do Złotego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale. Film zdobył również Srebrny Lotos – najważniejszą indyjską nagrodę filmową, a sam Benegal stał się od tego czasu regularnym laureatem jej prestiżowej nagrody. Były to m.in. " Manthan ", uznawana za arcydzieło " Aktorka ", " Trikal: (Past, Present, Future " czy " The Making of the Mahatma " nakręcony w języku angielskim.W 2005 roku Benegal otrzymał najwyższe wyróżnienie w Indiach w dziedzinie kina – nagrodę Dadasaheb Phalke.