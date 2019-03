Niesamowite! James Gunn nakręci "Strażników Galaktyki Vol. 3"!

Fani obu częścimają dziś wielkie powody do radości. Otóż oficjalnie ogłoszono, że James Gunn wraca na stanowisko reżysera trzeciej części!Przypomnijmy, że Gunn został zwolniony przez szefa Walt Disney Studios Alana Horna latem ubiegłego roku. Powodem były bardzo stare wpisy w internecie reżysera na temat gwałtów i pedofilii. "Odkryte" zostały one na nowo przez ultraprawicowych internautów w akcie zemsty na ataki Gunna na portalach społecznościowych na prezydenta Donalda Trumpa.Szokujące wpisy Gunna były nie do przyjęcia dla Horna, dlaczego więc ten zmienił zdanie? Jak twierdzi Deadline, na odwołanie decyzji podstawowy wpływ miało zachowanie reżysera od momentu wybuchu skandalu. Gunn nie uciekał przed odpowiedzialnością za to, co kiedyś pisał. Wielokrotnie wyrażał szczery żal. I co istotne, nigdy nie atakował Disneya za decyzję o odsunięciu go od. Co ciekawe, Deadline twierdzi, że decyzja została podjęta już jakiś czas temu, lecz dopiero teraz została podana do publicznej wiadomości.Jego ponowny angaż był o tyle prostą sprawą, że Marvel nigdy nie prowadził rozmów z innymi reżyserami na temat zastąpienia Gunna . Po sieci krążyły co prawda różne plotki i typy następców, lecz nie miały one pokrycia w rzeczywistości. Studio już jakiś czas temu potwierdziło też, że widowisko powstanie na bazie scenariusza, który Gunn przygotował jeszcze przed odsunięciem go od projektu. Reżyser cieszył się też poparciem całej obsady.Niestety w tym wszystkim jest jedna zła wiadomość: na film będziemy musieli poczekać. James Gunn w międzyczasie podpisał kontrakt na nakręcenie dla Warner Bros.. Marvel zgodził się, by zdjęcia dorozpoczęły się dopiero po zakończeniu prac nad widowiskiem konkurencji. James Gunn już zareagował na informacje o powrocie do współpracy z Marvelem. Jego tweet znajdziecie poniżej: