Niespodzianka! "Czarownica 2" jeszcze w tym roku

Wytwórnia Disneya zrobiła dziś miłą niespodziankę fanom. Właśnie okazało się, że na kontynuację nie musimy czekać do maja przyszłego roku. Amerykańska data premiery wyznaczona została na 18 października tego roku!To jednak nie wszystko. Disney ogłosił również, że sequel nosi tytuł. Zaprezentował też teaserowy plakat, któremu możecie się przyjrzeć poniżej:Do niedawna połowa października była traktowana w Stanach Zjednoczonych jako martwy sezon, kiedy do kin trafiały "spady". Ubiegłoroczny sukcespokazał jednak, że odpowiedni film i w tym czasie przyciągnie do kin tłumy.o widza będzie walczyć z nieujawnionym jeszcze horrorem Blumhouse'a.