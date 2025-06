Nintendo Switch 2 już blisko! Twórcy zdradzają sekrety nowej konsoli

Premiera Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami i oczekiwania fanów rosną z każdym dniem. Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za stworzenie nowej generacji tej wyjątkowej konsoli: Koichim Kawamoto, Takuhiro Dohtą oraz Tetsuyą Sasakim. Co nowego zdradzili nam twórcy?



Kuba Karaś: To ogromna przyjemność móc z Wami porozmawiać. Osobiście jestem wielkim fanem Nintendo oraz konsoli Nintendo Switch, a już za kilka dni odbędzie się premiera Nintendo Switch 2. Oczywiście mam sporo pytań! Zacznijmy od Koichi-sana: pierwszy Switch odniósł gigantyczny sukces. Jako producent następcy, jaką kluczową wizję przyjęliście przy projektowaniu nowego sprzętu?



Koichi Kawamoto: Podstawową motywacją było, by móc zagrać w jeszcze więcej wspaniałych gier. Aby to osiągnąć, musieliśmy znacząco zwiększyć wydajność konsoli.



Kuba Karaś: Takuhiro-san, uczestniczył Pan w tworzeniu wielu gier Nintendo, zwłaszcza premierowych. Z perspektywy twórcy, jakie możliwości sprzętowe były najważniejsze przy tworzeniu Switcha 2?



Takuhiro Dohta: Najważniejsze było, żeby gry działały płynnie i bezproblemowo już od premiery. Właśnie dlatego skupiliśmy się mocno na wydajności sprzętu.



Kuba Karaś: Mocniejsze urządzenie zazwyczaj zużywa więcej energii. Jak rozwiązaliście tę kwestię, aby gracze nadal mogli cieszyć się długimi sesjami grania w trybie przenośnym?



Tetsuya Sasaki: To naprawdę było trudne zadanie. Już na etapie projektowania współpracowaliśmy z twórcami gier, aby znaleźć optymalną równowagę pomiędzy wydajnością, żywotnością baterii i odprowadzaniem ciepła. Zajęło nam to naprawdę sporo czasu.



Kuba Karaś: Switch 2 wprowadza możliwość używania Joy-Conów jak myszy. Jak widzicie kreatywne zastosowanie tej funkcji przez twórców?



Koichi Kawamoto: Mysz to znane narzędzie z długą historią w grach. Chcieliśmy, aby te dobrze znane mechaniki można było komfortowo przenieść także na Switcha 2.



Kuba Karaś: W przeszłości niektóre unikalne funkcje konsol były niewykorzystane. Jak dobieraliście nowości do Switcha 2, żeby uniknąć podobnych problemów?



Takuhiro Dohta: Ważne było, by nowe funkcje były możliwe do wdrożenia na każdym etapie produkcji gier, zarówno na początku, jak i pod koniec procesu twórczego. To miało zapewnić ich atrakcyjność dla deweloperów.



Kuba Karaś: Każdy gracz ma swój preferowany sposób używania konsoli. Czy macie jakiś ulubiony tryb Switcha 2 albo funkcję, którą szczególnie lubicie?



Takuhiro Dohta: Uwielbiam większy ekran, zwłaszcza w trybie stołowym, bo poprawia komfort grania.



Tetsuya Sasaki: Też jestem fanem dużego ekranu. Dodatkowo usprawniliśmy mocowanie Joy-Conów, które teraz łatwiej się przypina i odpina. Polecam każdemu samemu to sprawdzić.



Koichi Kawamoto: Najchętniej gram w trybie telewizyjnym. Choć poprzednie modele miały różne wersje jak OLED czy LCD, nie zmieniały one znacząco doświadczenia w tym trybie pod kątem jakości obrazu. Tym razem to się zmieniło i jestem z tego bardzo zadowolony.



Kuba Karaś: Czy były jakieś trudne decyzje, np. rezygnacja z funkcji, które chcieliście wdrożyć?



Koichi Kawamoto: Część pomysłów odłożyliśmy na przyszłość. Na przykład magnetyczne mocowanie Joy-Conów planowaliśmy już przy pierwszym Switchu, ale udało się je wdrożyć dopiero teraz. Pozostałe ciekawe koncepty wciąż trzymamy w tajemnicy, ale nie rezygnujemy z nich całkowicie.



Tetsuya Sasaki: Nigdy nie porzucamy całkowicie pomysłów – czekają na swoją kolej w przyszłości.



Kuba Karaś: Poprzedni Switch miał problemy z dryfującymi analogami Joy-Conów. Jak poradziliście sobie z tym w nowej generacji?



Tetsuya Sasaki: Joy-Con 2 otrzymały zupełnie nowe, bardziej wytrzymałe i precyzyjne analogi. Zachęcamy, by gracze sami ocenili efekty tej zmiany.



Kuba Karaś: Switch 2 jest mobilną konsolą. Jak testowaliście jej odporność na codzienne użytkowanie?



Tetsuya Sasaki: To ciekawe pytanie! Mamy nawet taki przykład testu: wyobrażaliśmy sobie dzieci jadące na rowerze z konsolą w koszyczku. Gdyby konsola wypadła, chcieliśmy mieć pewność, że nic jej się nie stanie. Oczywiście, nie mieliśmy realnych dzieci na rowerach podczas testów, ale w taki sposób staraliśmy się odwzorować realne, ekstremalne scenariusze.



Kuba Karaś: Tetsuya-san, pracowałeś nad konsolami Nintendo od czasów GameCube’a, który jest moją ulubioną konsolą waszej firmy, a potem także nad DS-em, 3DS-em i pierwszym Switchem. Jak te doświadczenia wpłynęły na tworzenie Switcha 2?



Tetsuya Sasaki: Każda generacja przynosi nowe wyzwania. Szczególnie wymagające było zapewnienie kompatybilności z poprzednimi grami, co było dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem.



Kuba Karaś: Koichi-san, pracowałeś przy grach takich jak Brain Age czy Ring Fit Adventure. Jak Twoje doświadczenia wpłynęły na projektowanie sprzętu?



Koichi Kawamoto: Jako twórca gier wielokrotnie sugerowałem ulepszenia od strony sprzętowej. W pewnym momencie te sugestie były na tyle trafne, że zaproponowano mi dołączenie do zespołu odpowiedzialnego za hardware.



Kuba Karaś: Dohta-san, co najbardziej Cię ekscytuje, gdy myślisz o przyszłości Switcha 2?



Takuhiro Dohta: Po raz pierwszy najpierw tworzyłem konsolę, a dopiero potem będę na niej tworzył gry. To zupełnie nowe podejście i jestem niezwykle podekscytowany jego możliwościami.



Kuba Karaś: Na zakończenie: z czego w Switchu 2 jesteście najbardziej dumni?



Koichi Kawamoto: Ze zwiększonej mocy sprzętu i nowych możliwości tworzenia zaawansowanych gier.



Tetsuya Sasaki: Zdecydowanie z dużego ekranu – komfort grania w trybie przenośnym jest teraz dużo większy.



Takuhiro Dohta: Bardzo cieszy mnie wprowadzenie prostego i wygodnego czatu głosowego, który pozwala na granie i rozmowy w jednym urządzeniu.



Kuba Karaś: Serdecznie dziękuję za rozmowę! Kawamoto-san, Dohta-san, Sasaki-san – arigatou gozaimasu!