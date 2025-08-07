Newsy Filmy Multimedia Agnieszka Holland nakręciła film o wybitnym pisarzu (ZWIASTUN)
Agnieszka Holland nakręciła film o wybitnym pisarzu (ZWIASTUN)

https://www.filmweb.pl/news/%22Franz+Kafka%22%3A+jest+zwiastun.+Agnieszka+Holland+nakr%C4%99ci%C5%82a+film+o+wybitnym+pisarzu-162364
 24 października na ekranach polskich kin zadebiutuje nowy film Agnieszki Holland, dramat biograficzny "Franz Kafka". Dziś w sieci pojawił się jego najświeższy zwiastun. Możecie obejrzeć go poniżej.    

"Franz Kafka": zwiastun




"Franz Kafka": o filmie



Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. 

W obsadzie filmu znaleźli się: Idan Weiss, Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark oraz Jenovefa Bokova. Scenariusz napisał Marek Epstein ("Szarlatan", "W cieniu").

Przypomnijmy, że "Franz Kafka" będzie miał światową premierę na festiwalu w Toronto. Powalczy również o nagrody w San Sebastian i Gdyni.   

