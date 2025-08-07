Agnieszka Holland nakręciła film o wybitnym pisarzu (ZWIASTUN)

24 października na ekranach polskich kin zadebiutuje nowy film Agnieszki Holland, dramat biograficzny "Franz Kafka". Dziś w sieci pojawił się jego najświeższy zwiastun. Możecie obejrzeć go poniżej.
"Franz Kafka": zwiastun
"Franz Kafka": o filmie
Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.
W obsadzie filmu znaleźli się: Idan Weiss
, Carol Schuler
, Gesa Shermuly
, Sebastian Schwarz
, Peter Kurth
, Sandra Korzeniak
, Katharina Stark
oraz Jenovefa Bokova
. Scenariusz napisał Marek Epstein
("Szarlatan
", "W cieniu
").
Przypomnijmy, że "Franz Kafka
" będzie miał światową premierę na festiwalu w Toronto. Powalczy również o nagrody w San Sebastian i Gdyni.