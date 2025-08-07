Był Supermanem. Teraz będzie naprawdę polować na nielegalnych imigrantów

Dean Cain kiedyś grał superbohatera. Teraz chce być bohaterem trumpowskiej administracji. Gwiazda serialu "Nowe przygody Supermana" ogłasza wkroczenie na nową ścieżkę kariery.
Były Superman zostaje agentem ICE Dean Cain
najpierw we wtorek na Instragramie zachęcał swoich followersów, by zaciągnęli się do ICE
, a następnie w środę ogłosił, że sam zostanie agentem ICE. Immigration and Customs Enforcement
to organizacja rządowa, która specjalizuje się w wyłapywaniu nielegalnych imigrantów przebywających na terenie USA. Agenci ICE są nieustannie krytykowani w mediach za nieprzestrzeganie przepisów amerykańskiego prawa i stosowanie praktyk rodem z czasów junt w krajach Ameryki Łacińskiej. Cain
jednak uważa, że zamaskowane osoby zgarniające z ulicy osoby wprost do nieoznakowanych samochodów to oznaka patriotyzmu. Chce więc dać przykład, by inni patrioci, którzy jeszcze nie są członkami ICE, zdecydowali się zaciągnąć do tej agencji. Ten kraj zbudowali patrioci, którzy gotowi byli robić to, co należy, niezależnie od tego, czy jest to popularne czy nie. Szczerze wierzę, że to tak należy zrobić. Na to ludzie oddali swoje głosy. Na to ja głosowałem. Jestem gotowy zrobić, co do mnie należy, by to zostało zrealizowane
– powiedział Cain
w programie stacji FOX News "Jesse Watters Primetime". Dean Cain
był niezwykle popularnym aktorem w latach 90., kiedy występował w serialu "Nowe przygody Supermana"
. Do dziś pozostaje aktywny zawodowo, choć aktualnie występuje w filmach cieszących się dużo mniejszą widownią.
Zwiastun filmu "R.A.D.A.R.", w którym wystąpił Dean Cain