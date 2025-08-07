Newsy Filmy Aubrey Plaza skandalistką "Hollywoodzką Madam" w biografii
Aubrey Plaza do listy projektów, w których wystąpi, dołącza kolejne przedsięwzięcie. Tym razem wcieli się w tytułową bohaterkę filmu biograficznego "The Heidi Fleiss Story". Była ona rozpoznawalną postacią telewizyjną lat 90., znaną też dzięki organizowaniu schadzek wpływowych ludzi z Hollywood z sexworkerkami.

O czym opowie film "The Heidi Fleiss Story"?



Fleiss, znana też jako Hollywoodzka Madam, ze względu na prowadzony biznes i rozgłos, jaki przynosiła sobie w prasie, była wielokrotnie aresztowana. W 1993 został jest postawiony szereg zarzutów, w tym sutenerstwa. Akcja filmu skupi się na okresie prowadzącym do procesu. Bohaterka rusza przez Los Angeles, próbując szantażować wpływowych ludzi, jej byłych klientów, aby pomogli jej uniknąć więzienia. W historię zostanie wmieszana też młoda pisarka o imieniu Jaclyn, która będzie chciała pomóc Fleiss.

GettyImages-2216753771.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain

Film będzie reżyserskim debiutem Leah Rachel, znanej dotychczas głównie jako twórczyni serialu Netfliksa "Chambers". Jest ona także jedną ze scenarzystek – nad tekstem pracowali też Rachel Sennott (aktorka znana m.in. z "Shiva Baby" i "Bodies Bodies Bodies") oraz Travis Jackson ("Hemlock Grove").

Za produkcję filmu odpowiada firma Pinky Promise oraz jej założycielki Jessamine Burgum i Kara Durrett. "The Last Showgirl" z Pamelą Anderson i "Bird" Andrei Arnold to również ich projekty.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć niebawem w Los Angeles.

Ostatnie role Aubrey Plazy



Po roli w "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli Plaza pojawiła się także w serialu Marvela "To zawsze Agatha". Zagrała też w komedii "My Old Ass".

Aktorka, która podbiła serca widzów rolą sarkastycznej April Ludgate w sitcomie "Parks and Recreation", ma też przed sobą szereg nadchodzących projektów. Pojawi się u boku Chrisa Evansa i Margaret Qualley w "'>Honey Don't!" Ethana Coena, a także w "Animal Friends" od scenarzystów filmu "Męska paczka".

Zwiastun filmu "My Old Ass"



