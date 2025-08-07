Aubrey Plaza skandalistką "Hollywoodzką Madam" w biografii

Aubrey Plaza do listy projektów, w których wystąpi, dołącza kolejne przedsięwzięcie. Tym razem wcieli się w tytułową bohaterkę filmu biograficznego "The Heidi Fleiss Story". Była ona rozpoznawalną postacią telewizyjną lat 90., znaną też dzięki organizowaniu schadzek wpływowych ludzi z Hollywood z sexworkerkami.
O czym opowie film "The Heidi Fleiss Story"? Fleiss
, znana też jako Hollywoodzka Madam, ze względu na prowadzony biznes i rozgłos, jaki przynosiła sobie w prasie, była wielokrotnie aresztowana. W 1993 został jest postawiony szereg zarzutów, w tym sutenerstwa. Akcja filmu skupi się na okresie prowadzącym do procesu. Bohaterka rusza przez Los Angeles, próbując szantażować wpływowych ludzi, jej byłych klientów, aby pomogli jej uniknąć więzienia. W historię zostanie wmieszana też młoda pisarka o imieniu Jaclyn, która będzie chciała pomóc Fleiss.
Getty Images © Pascal Le Segretain
Film będzie reżyserskim debiutem Leah Rachel
, znanej dotychczas głównie jako twórczyni serialu Netfliksa "Chambers
". Jest ona także jedną ze scenarzystek – nad tekstem pracowali też Rachel Sennott
(aktorka znana m.in. z "Shiva Baby
" i "Bodies Bodies Bodies
") oraz Travis Jackson
("Hemlock Grove
").
Za produkcję filmu odpowiada firma Pinky Promise
oraz jej założycielki Jessamine Burgum
i Kara Durrett
. "The Last Showgirl
" z Pamelą Anderson
i "Bird
" Andrei Arnold
to również ich projekty.
Zdjęcia do filmu mają ruszyć niebawem w Los Angeles.
Ostatnie role Aubrey Plazy
Po roli w "Megalopolis
" Francisa Forda Coppoli Plaza
pojawiła się także w serialu Marvela
"To zawsze Agatha
". Zagrała też w komedii "My Old Ass
".
Aktorka, która podbiła serca widzów rolą sarkastycznej April Ludgate w sitcomie "Parks and Recreation
", ma też przed sobą szereg nadchodzących projektów. Pojawi się u boku Chrisa Evansa
i Margaret Qualley
w "'>Honey Don't!
" Ethana Coena
, a także w "Animal Friends
" od scenarzystów filmu "Męska paczka
".
Zwiastun filmu "My Old Ass"