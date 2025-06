Nocny Maraton Horrorów – 13 czerwca 2025 w Multikinie!

W trakcie Nocnego Maratonu Horrorów zaprezentujemy 4 tytuły:– czyli porażającą opowieść o walce z prawdziwym złem. Tajemniczy zakonnik o kontrowersyjnej przeszłości odprawi egzorcyzmy, które mogą doprowadzić wszystkich biorących udział w rytuale na skraj szaleństwa.– wciągająca i mroczna baśń o obsesji piękna. Elwira żyje w cieniu ślicznej siostry – w świecie, gdzie uroda to najcenniejsza waluta. Do czego posunie się bohaterka, by zdobyć serce księcia?– mrożąca krew w żyłach historia klauna, który przez lata był bohaterem miejskiej legendy. Ale czy na pewno? Kiedy podczas corocznej imprezy na jego cześć giną ludzie, staje się jasne, że koszmar powrócił…– niektóre zabawki lepiej zostawić w dzieciństwie… Zabawkowa małpka znaleziona na strychu przez bliźniaków uruchamia lawinę makabrycznych wydarzeń, których nie da się łatwo zatrzymać.