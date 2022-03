Nominowana do Oscara "Sukienka" trafi na HBO Max

Reżyser "Sukienki" opowiada o filmie

O czym opowiada "Sukienka"?

Należące do WarnerMedia studio OneFifty kupiło prawa do " Sukienki Tadeusza Łysiaka . Produkcja, nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film krótkometrażowy, jeszcze w tym miesiącu ma się pojawić na HBO Max.W wypowiedzi dla portalu Deadline Tadeusz Łysiak powiedział:Bohaterką filmu " Sukienka " jest niskorosła Julia. Dziewczyna mieszka na polskiej wsi. Jej muzyka to death metal. Jej ulubiona rozrywka: gra na automatach. Pracuje w przydrożnym motelu dla kierowców. Jest samotna, nigdy nie miała mężczyzny, nigdy nie doświadczyła fizyczności. Julia cierpi na karłowatość, a całe jej życie podyktowane jest wzrostem - społeczność lokalna nie może zaakceptować jej odmiennego wyglądu. Wszystko się zmienia, gdy jej drogi krzyżują się z przystojnym kierowcą ciężarówki. Ich oczy się spotykają. Serce Julii bije szybciej. Mężczyzna wkrótce staje się przedmiotem jej miłosnej, niemal erotycznej obsesji...W obsadzie wyprodukowanej przez Warszawską Szkołę Filmową " Sukienki " znaleźli się Anna Dzieduszycka Szymon Piotr Warszawski oraz Lea Oleksiak Zobaczcie zwiastun: