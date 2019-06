Nowe "Ekrany": Światotwórstwo

Cyfrowa rewolucja kina XXI wieku oraz prymat wszechmocnych atrakcji będących jego esencją sprawiają, że filmowa fabuła ustępuje miejsca ludycznej i nieskrępowanej ekspansji superbohaterskich, baśniowych czy popularnonaukowych makrokosmosów. Bywa, że zamiast śledzenia filmowej historii, wolimy rozgościć się w utkanym z pikseli świecie i po raz kolejny spotkać zaludniających go bohaterów. Zmiana paradygmatu kina popularnego z narracyjnego na światotwórczy zmodyfikowała także funkcję autora filmowego, podniosła prestiż pracyi zmieniła reguły gry na globalnym rynku filmowym.W wakacyjnym numerze "Ekranów" można znaleźć również wywiady z różnymi światotwórcami: Jackiem Dukajem Carlosem Reygadasem oraz polskimi producentami kreatywnymi.Tematowi numeru towarzyszy zestaw tekstów historycznych oraz artykułów poświęconych najciekawszym zjawiskom we współczesnej kinematografii – filmom w dobie Black Lives Matter,, Art Theatre Guild czy nowym badaniom nad związkami kina i religii.Ekrany do nabycia:- Sklep- Kino Pod Baranami- Księgarnie ArtBookstore- Salony prasowe EmpikŚwiatotwórstwo| Krzysztof M. Maj12| Miłosz Stelmach18| Marcin Adamczak23| Radosław Pisula28| Joanna Łuniewicz34| Paweł Sołodki38| Rafał SyskaODKRYCIA46| Piotr Mirski47| Miłosz Stelmach48| Magdalena Urbańska49| Krzysztof Siwoń50| Adam Kruk51| Bartosz Szarek52| Jacek WernerNOWE KINO56| Bolesław Racięski60| Magdalena Urbańska66| Magdalena Podsiadło70| Tomasz Kożuchowski76| Małgorzata Steciak81KONTRPLAN87 Kartka z kalendarza88 Ujęcie / Przeciwujęcie:92 FelietonyHISTORIA/TEORIA96 Odkryte w archiwach – 1939:| Jan Trzupek98| Krzysztof Loska103| Adam DomalewskiNAPISY KOŃCOWE112 Drugi plan:| Kamil Kalbarczyk118 Recenzje książek122 Plakiat:| Maks Bereski123 Loża boczna128 Krzyżówka