Nowy "Terminator" z kategorią R i Edwardem Furlongiem

W San Diego trwa właśnie Comic-Con, na którym poznaliśmy nowe szczegóły nadchodzącego widowiska. Dowiedzieliśmy się m.in., że film zrywa z kategorią wiekową PG-13, w jakiej utrzymane były dwa poprzednie filmy o Terminatorze. A także, że w obsadzie znalazł się Edward Furlong , powiedział reżyser Tim Miller , odnosząc się do kategorii wiekowej.. Na poparcie swoich słów twórca zdradził, że ma około 500 dubli, w których Linda Hamilton przeklina. Furlong wcieli się ponownie w Johna Connora. W tej roli ostatnio widzieliśmy go w, a w międzyczasie w tę postać wcielali się Nick Stahl Jason Clarke . Nie ujawniono jednak, jak dużo czasu ekranowego dostał aktor.W konferencji - za pośrednictwem transmisji - wziął też udział producent James Cameron , który zdradził, że przed swoim powrotem postawił studiom Paramount i Skydance dwa warunki. Po pierwsze: Arnold Schwarzenegger musiał wrócić. Po drugie: twórca chciał mieć wolną rękę w opowiedzeniu dalszych losów Sary Connor.Film wejdzie do polskich kin 8 listopada.