"Terminator" poniżej oczekiwań w światowym box-offisie

nie okazał się powrotem do box-office'owych sukcesów serii. Pomimo, że widowisko znalazło się w tym tygodniu na szczycie zestawienia, zarobiło mniej niż przewidywano. Pokazywany w 48 krajach film dobił zaledwie do 72.9 miliona dolarów.W tej kwocie mieści się m.in. 28 milionów dolarów z Chin. W połączeniu z wczesnymi premierami z zeszłego tygodnia film zarobił na świecie 94.6 mln. Po wliczeniu amerykańskiego box-office'u ma już na koncie 123.6 mln. Żeby zacząć naprawdę zarabiać,musiałoby przebić pułap 480 milionów. Nie zanosi się jednak, by film zarobił na świecie więcej niż 200 milionów.W Chinachprzegrał z lokalnymi hitem, który w tym tygodniu zgarnął 45 mln i łącznie ma już na koncie 164 mln.straciła w tym tygodniu 38%, ale zarobiła 40.5 mln, zbliżając się do totalnego wyniku 300 milionów w międzynarodowym box-offisie. Globalny wynik filmu to obecnie 383.2 miliony.Tuż za widowiskiem Disneya uplasował sięz 37 milionami dolarów, dokładając się do międzynarodowego wyniku 634.4 mln. Globalny wynik filmu to już imponujące 934 milionów dolarów.W tym tygodniu w dziewięciu krajach zadebiutował już, który zarobił na razie 5.6 miliona.