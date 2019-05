Cameron: nowy "Terminator" będzie miał R-kę

3 2 1



W rozmowie z serwisem Flicks And The City James Cameron zapewnił, żetrafi do kin z kategorią wiekową R. Oznacza to, że na ekranie nie zabraknie realistycznie pokazywanej przemocy oraz bohaterów posługujących się wulgarnym słownictwem.Producent potwierdził, że film jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej i drugiej części cyklu, w związku z czym będzie utrzymany w podobnym klimacie -- wylicza Cameron trafi do kin 8 listopada. Prócz znanych z poprzednich Arnolda Schwarzeneggera na ekranie pojawią się również Mackenzie Davis Gabriel Luna . Za kamerą stanie Tim Miller ).Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun filmu.