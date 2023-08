Nowy "Wiedźmin" szybciej, niż się spodziewacie. Andrzej Sapkowski pisze

Premiera nowej odsłony sagi o Wiedźminie szybciej, niż się spodziewacie

Przy okazji wyjawił, dlaczego niechętnie dzieli się informacjami o swojej pracy.– powiedział, mając na myśli termin ukończenia tekstu.W 2019 roku na Netflix trafił pierwszy sezon " Wiedźmina " z Henrym Cavillem w roli tytułowej. 27 lipca premierę miały finałowe odcinki trzeciego sezonu, w których aktor wcielił się w bohatera po raz ostatni. Choć nie ujawnił, dlaczego podjął decyzję o odejściu, fani spekulują, że miało to związek z brakiem wierności literackiemu oryginałowi. W kolejnych odcinkach Geralta z Rivii zagra Liam Hemsworth Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer , której powierzono szkolenie Ciri , prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę – lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.