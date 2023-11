Prace nad nowym "Wiedźminem" nabierają tempa!

Opublikowany wczoraj raport dotyczący wyników finansowych studia CD Projekt Red wywołał niemałe poruszenie w branży - oto bowiem okazuje się, że firma intensyfikuje prace nad kolejną odsłoną serii " Wiedźmin ". Około połowa zespołu deweloperskiego skupia się obecnie na następnej produkcji osadzonej w uniwersum Andrzeja Sapkowskiego Pierwsze doniesienia o nowej grze w uniwersum Wiedźmina, znanej pod roboczą nazwą Polaris, pojawiły się na początku 2022 roku. Wówczas projekt znajdował się w fazie preprodukcji. Obecnie sytuacja wygląda jednak zdecydowanie inaczej. Zgodnie z opublikowanymi niedawno danymi, projekt przeszedł do pełnej fazy produkcji, a nad jego rozwojem pracuje około 300 deweloperów. Adam Kiciński, CEO CD Projekt, w trakcie rozmowy dotyczącej wyników finansowych, ujawnił, że zespół ciągle się powiększa, osiągając liczbę niemal 330 osób na koniec ostatniego miesiąca. Szacuje się, że do połowy przyszłego roku liczba ta wzrośnie do ponad 400 osób.Kiciński zaznaczył również, że 220 deweloperów, którzy do tej pory pracowali nad " Cyberpunk 2077 ", wkrótce przejdą do innych projektów, w tym Polaris. Pozostali prawdopodobnie dołączą do zespołu pracującego nad sequelem " Cyberpunk 2077 ", który również znajduje się już w początkowej fazie produkcji.Czy CD Projekt RED powtórzy sukces trzeciego " Wiedźmina " i da nam kolejnego RPGa wszech czasów? Pozostaje tylko czekać na efekty ich prac.