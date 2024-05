Liam Hemsworth jako Geralt. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu czwartego sezonu serialu "Wiedźmin"

THAT'S MY GERALT OF RIVIA!! pic.twitter.com/L9hEubJy4K — els ⚔ THE HANZA IS HERE (@milvaenthusiast) May 16, 2024

4K #new @liamhemsworth Is Seen On The Set Of ‘The Witcher’ For The First Time on May 14, 2024 #liamhemsworth pic.twitter.com/2fkmmJdMtN — liam Hemsworth news (@liamhemsnewss) May 16, 2024