Nowy serial "Imię róży" w kwietniu na antenie CANAL+

W kwietniu na antenie CANAL+ swą premierę mieć będzie pierwszy w historii serial na podstawie kultowej książki. Za reżyserię odpowiada Giacomo Battiato , twórca m.in. filmóworaz. Włoch i tym razem do współpracy zaprosił Piotra Adamczyka . Premierowe odcinki już od 4 kwietnia tylko w CANAL+.to porywający kryminał prowokujący do dyskusji nad palącymi dylematami współczesności. Ta historia na stałe przeniknęła do popkultury: zima 1327 roku, w znamienitym opactwie na północy Włoch dochodzi do okrutnego morderstwa. Sprawa wywołuje wśród mnichów panikę, a niepokój podsyca fakt, że za kilka dni w klasztorze ma odbyć się znacząca debata teologiczna, która rozstrzygnie kwestię gromadzenia dóbr przez Kościół – czy duchowni powinni podążać śladami Chrystusa i żyć w ubóstwie, czy też bogacić się, aby utrzymać władzę nad Europą? Do klasztoru na polecenie cesarza przybywa uczony franciszkanin, Wilhelm z Baskerville ( John Turturro ), któremu towarzyszy uczeń i sekretarz, nowicjusz Adso z Melku ( Damian Hardung ). Na miejsce zbrodni zjeżdżają się również dostojnicy kościelni, z wielkim inkwizytorem Bernardem Gui ( Rupert Everett ) na czele. Wilhelm i Adso godzą się pomóc zrozpaczonemu opatowi w rozwiązaniu zagadki tajemniczej śmierci jednego z braci. Tymczasem mnisi odnajdują kolejne ofiary. Siedem dni i siedem nocy Wilhelm i Adso spędzają w przeklętym miejscu, gdzie duchowość przybiera najmroczniejsze oblicza, a schronienie odnajdują heretycy i bluźniercy. Błyskotliwy Anglik odkrywa, że poszlaki prowadzą do biblioteki, w której przechowywane są zakazane księgi. Według przekazów niejeden stracił zmysły, krążąc po jej mrocznych korytarzach.Premierowe odcinki serialu można zobaczyć również w player+ na dowolnym urządzeniu oraz za pośrednictwem dekodera player+ BOX.Serial zrealizowano w technologii 4K.