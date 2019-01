O czym opowiedzą "Nowi Bogowie"?

Portal We Got This Covered twierdzi, iż dotarł do szczegółów fabuły ekranizacji komiksu. Reżyserką filmu powstającego dla Warner Bros. i DC Comics jest Ava DuVernay ).Intryga filmu ma się kręcić wokół postaci Mistera Miracle'a i Big Bardy, którzy próbują uciec z piekielnej planety Apokolips. Ważną rolę w scenariuszu odgrywa podobno także wątek politycznego konfliktu między włodarzami Apokolips a władcami rajskiego świata New Genesis.Film o Nowych Bogach może być zarówno samodzielną produkcją, jak i opowieścią ściśle powiązaną z kinowym uniwersum DC (gdzie już pojawił się powiązany z Apokolips Steppenwolf i gdzie robiono aluzje do postaci Darkseida).Doniesienia WGTC należy w tej chwili traktować jako plotkę. Film wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Nie wiadomo, kiedy miałyby rozpocząć się do niego zdjęcia.