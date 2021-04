Niespodzianka! DC Film kasuje "Trench", spin-off "Aqumana"

Mamy złą wiadomość dla fanów filmowych produkcji DC . Właśnie okazało się, że dwie priorytetowe do niedawna projekty trafiły do kosza. DC Films nie zamierza zrealizować "The Trench" Jamesa Wana ani "New Gods" Avy DuVernay "The Trench" pomyślany został jako widowisko z elementami horroru rozgrywające się obok głównej linii fabularnej cyklu " Aquaman ". Mieliśmy w nim lepiej poznać złowieszcze potwory zwane Otchłańcami. Nad scenariuszem obrazu pracowali Noah Gardner i Aidan Fitzgerald."New Gods" miało opowiadać o Misterze Miracle i Big Bardzie, którzy próbują uciec z piekielnej planety Apokolips. Ważną rolę w scenariuszu odgrywał podobno wątek politycznego konfliktu między włodarzami Apokolips a władcami rajskiego świata New Genesis. Za kamerą tego widowiska stanąć miała Ava DuVernay DC Films pozostawia sobie otwartą furtkę do powrotu do tych projektów w bliżej nieokreślonej przyszłości. Nie wiemy jednak, dlaczego teraz nie chce ich realizacji.