OSCARY 2025: Kogo zabrakło na grupowym zdjęciu nominowanych?

Oto zdjęcie tegorocznych nominowanych

Aby zobaczyć zdjęcie w pełnej rozdzielczości, KLIKNIJ TUTAJ

Zdjęcie nominowanych 2025 - kogo zabrakło?

Zobacz zwiastun filmu "The Brutalist"

Akademia zdecydowała się zorganizować tradycyjne spotkanie na pięć dni przed Oscarową galą. Wyjątkowa kolacja w Muzeum Akademii Filmowej zastąpiła coroczny Oscar Nominees Luncheon, odwołany w następstwie pożarów trawiących Los Angeles na początku roku.The Hollywood Reporter dość skrupulatnie opisuje grafik całego wydarzenia: bezpośrednio po przybyciu na miejsce, nominowani zostali zaproszeni do pomieszczenia obok muzeum Sidney Poitier Grand Lobby, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa wraz z prezydentką Akademii Janet Yang . Po niej rozpoczęto kolację w lobby, gdzie wniesiono szereg długich stołów na tę okazję. Po uczcie zaczęła się z kolei mniej formalna część koktajlowa z dyrektorem zarządzającym Akademią, członkami zarządu oraz dyrektorką muzeum.Słynne "zdjęcie klasowe", jak nazywają to Amerykanie, zostało wykonane w sali kinoteatru im. Davida Geffena. Historycznie fotografia ta była jednak wykonywana w innym miejscu - w International Ballroom w Beverly Hilton, gdzie gwiazdy pozowały stojąc w zaaranżowanych półkolistych rzędach. Tegoroczne zdjęcie wykonano w innej konwencji - każda z nominowanych gwiazd siedzi na obitym czerwonym materiałem krześle kinowym, podkreślając tym samym znaczenie tradycyjnego sposobu odbioru medium filmowego.Wprawne oko wychwyci jednak, że na corocznej fotografii zabrakło kilku gwiazd nominowanych w tym roku w kluczowych kategoriach. W grupie nieobecnych znaleźli się między innymi: Kieran Culkin (" Prawdziwy ból "), Guy Pearce (" The Brutalist ") oraz – rzecz jasna - Karla Sofia Gascón (" Emilia Pérez "). Przyczyn tych nieobecności nie ujawniono.