Netflix: Top 10 tygodnia – nieokiełznana "Dzikość" nadal bez konkurenta

W 2010 roku kanał Lifetime zlecił produkcję reality show o agencji detektywistycznej, prowadzonej przez zaangażowane mamy. Wszyscy byli przekonani, że właśnie rodzi się telewizyjny hit - aż do momentu, gdy ekipa zauważyła, że coś tu mocno nie gra. Śledztwa coraz częściej kończyły się fiaskiem i pojawiały się podejrzenia o sabotaż. W dodatku tajemniczy informator oskarżył szefową agencji o handlowanie narkotykami przy cichym wsparciu skorumpowanego gliny. Zarówno program, jak i przestępczy interes były jak tykające bomby - tylko kwestią czasu było, kiedy to wszystko runie z hukiem.

Gilmore ( Adam Sandler ) chce zostać hokeistą, jednak co rok jest odrzucany w eliminacjach. Pewnego dnia dowiaduje się, że urząd skarbowy chce zlicytować dom jego babci ( Frances Bay ). Podczas wyprowadzki zakłada się z tragarzami o to, kto dalej odbije piłeczkę golfową. Ponieważ wygrał zakład postanawia, że w ten sposób odzyska pieniądze na niezapłacony podatek. No i tak trafia do turnieju golfowego.

(Miniserial) Kiedy wykładowca uniwersytecki wraca z podróży, zastaje swoją młodą żonę w stanie załamania nerwowego, które uniemożliwia jej zapamiętanie czegokolwiek. Profesor musi przeprowadzić śledztwo i odkryć, co wydarzyło się w weekend. Jak w kalejdoskopie na jaw wychodzą traumy z przeszłości rodziny, które doprowadziły jego żonę do szaleństwa.

(Sezon 2) Momo, licealistka z rodziny medium, i Okarun, fanatyk okultyzmu – poznają się, kiedy Momo ratuje Okaruna przed szkolnymi gnębicielami. Jednak dochodzi między nimi do kłótni - Momo wierzy w duchy, ale zaprzecza istnieniu kosmitów, a Okarun wierzy w kosmitów, ale zaprzecza istnieniu duchów. Chcąc potwierdzić swoje zdanie, Momo udaje się do opuszczonego szpitala słynącego z obserwacji UFO, a Okarun do tunelu, o którym krążą pogłoski, że jest nawiedzony. W każdym miejscu napotkają przytłaczającą paranormalną aktywność, która wykracza poza ich rozumienie. Momo przebudza swoją ukrytą moc, a Okaruna nawiedza klątwa, przez którą rzuca wyzwanie nadprzyrodzonym siłom! Tam też rozpoczyna się ich nieuniknione uczucie!

(Sezon 2) Po fatalnym spotkaniu ze swoją rodziną Sen z Nieskończonych ( Tom Sturridge ) musi podjąć niemożliwą decyzję, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i świat żywych przed konsekwencjami swoich dawnych błędów. W tym celu czeka go konfrontacja z dawnymi przyjaciółmi i wrogami, potworami i śmiertelnikami. Ale ścieżka do przebaczenia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów i prawdziwe rozgrzeszenie może być warte życia Snu.

(Sezon 1) My Melody otwiera cukiernię, a gdy spotyka w lesie różowe serce, zaczynają dziać się wokół niej dziwne rzeczy. Tymczasem japoński sklep Kuromi ze słodyczami po drugiej stronie ulicy stoi pusty. Kuromi chce poznać sekret ciastek My Melody. My Melody i Kuromi dwoją się i troją, aby przygotować się do konkursu cukierniczego, sędziowanego przez Pistachio, światowej sławy cukiernika. Nikt jednak nie wie, że doprowadzi to do incydentu, który zagrozi całemu Marilandowi.