Netflix: polski Top 10 tygodnia – oto niespodziewany zwycięzca!

Gilmore ( Adam Sandler ) chce zostać hokeistą, jednak co rok jest odrzucany w eliminacjach. Pewnego dnia dowiaduje się, że urząd skarbowy chce zlicytować dom jego babci ( Frances Bay ). Podczas wyprowadzki zakłada się z tragarzami o to, kto dalej odbije piłeczkę golfową. Ponieważ wygrał zakład postanawia, że w ten sposób odzyska pieniądze na niezapłacony podatek. No i tak trafia do turnieju golfowego.

(Sezon 2) Po fatalnym spotkaniu ze swoją rodziną Sen z Nieskończonych ( Tom Sturridge ) musi podjąć niemożliwą decyzję, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i świat żywych przed konsekwencjami swoich dawnych błędów. W tym celu czeka go konfrontacja z dawnymi przyjaciółmi i wrogami, potworami i śmiertelnikami. Ale ścieżka do przebaczenia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów i prawdziwe rozgrzeszenie może być warte życia Snu.

(Sezon 3) Trzeci i ostatni sezon " Squid Game " opowiada historię Gi-huna ( Lee Jung-jae ), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider ( Lee Byung-hun ), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał.

(Sezon 1) Młoda matka, uciekająca przed przeszłością, otrzymuje niespodziewaną szansę na nowy początek, gdy podejmuje pracę zbieraczki na prestiżowej farmie kwiatów w Prowansji. Jednak tajemnicza śmierć właściciela firmy rzuca na nią cień podejrzeń - staje się główną podejrzaną. W miarę jak narastają oskarżenia, odkrywa szokującą prawdę. To ona jest niespodziewaną spadkobierczynią majątku zmarłego, co ujawnia jej głęboko skrywane powiązania z tą zamożną rodziną.

(Miniserial) Kiedy wykładowca uniwersytecki wraca z podróży, zastaje swoją młodą żonę w stanie załamania nerwowego, które uniemożliwia jej zapamiętanie czegokolwiek. Profesor musi przeprowadzić śledztwo i odkryć, co wydarzyło się w weekend. Jak w kalejdoskopie na jaw wychodzą traumy z przeszłości rodziny, które doprowadziły jego żonę do szaleństwa.

(Sezon 1) My Melody otwiera cukiernię, a gdy spotyka w lesie różowe serce, zaczynają dziać się wokół niej dziwne rzeczy. Tymczasem japoński sklep Kuromi ze słodyczami po drugiej stronie ulicy stoi pusty. Kuromi chce poznać sekret ciastek My Melody. My Melody i Kuromi dwoją się i troją, aby przygotować się do konkursu cukierniczego, sędziowanego przez Pistachio, światowej sławy cukiernika. Nikt jednak nie wie, że doprowadzi to do incydentu, który zagrozi całemu Marilandowi.