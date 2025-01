ILE filmów ogłosi Robert Eggers, zanim "Nosferatu" wejdzie do polskich kin?

"Labirynt 2" dopiero po średniowiecznym wilkołaku

Getty Images © Gerald Matzka



O filmie "Labirynt"

Zwiastun filmu "Labirynt"

Podczas gdy Polacy wciąż czekają na lutową premierę. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że szykuje się do realizacji osadzonego w XIII-wiecznych realiach horroru o wilkołakach. Nad tym projektem pracuje ze scenarzystą " Wikinga . Co ciekawe, Sjón będzie też współautorem fabułyI to właśniejest priorytetem. Jak powiedział Eggers w wywiadzie dla ComicBook:Bohaterką oryginalnego "Labiryntu" była 15-letnia Sara ( Jennifer Connelly ), której brat zostaje porwany przez Króla Goblinów ( David Bowie ). Żeby uratować chłopca, dziewczynka musi przebyć tytułową tajemniczą konstrukcję.Reżyserem " Labiryntu " był twórca " Muppetów Jim Henson . Scenariusz widowiska napisał były Monty Python Terry Jones , a za produkcję odpowiadał sam George Lucas . Film nie był przebojem, kiedy trafił do kin, ale z biegiem lat doczekał się oddanego grona fanów. Dziś uważany jest za dzieło kultowe.