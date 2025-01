Twórca "Wikinga" i "Nosferatu" opowie o XIII-wiecznym wilkołaku

"Werewulf" w kinach na Boże Narodzenie 2026

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, nowy film Roberta Eggersa nosi tytuł. Powstanie dla Focus Features i w Ameryce będzie mieć premieręJak można się domyślić po tytule, film będzie opowieścią o wilkołaku. Jednak szczegóły fabuły nie zostały na razie ujawnione.Wiemy, że nad scenariuszem Eggers pracuje wspólnie z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem . Panowie mieli już okazję pracować wspólnie przy filmieO scenariuszu wiemy to, że będzie zawierać dialogi w języku anglosaskim.Informacja o nowym projekcie pojawia się w momencie, kiedyzbliża się do granicyzarobionych w kinach na całym świecie. Jest to najlepszy wynik w karierze Eggersa. Dotychczasowym rekordzistą był, który zgarnął niecałe 70 milionów dolarów.