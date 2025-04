Worek nagród to za mało! Oscarowy reżyser już szykuje kolejny film

Sean Baker przygotowuje nowy projekt

"Anora" – zwiastun

O czym opowiada "Anora"?

zdradził co nieco na temat swojego nowego filmu podczas spotkania z publicznością Ivy Film Festival, studenckiej imprezy organizowanej na kampusie Uniwersytetu Browna w Providence w stanie Rhode Island. Uczestnicy wydarzenia donoszą, że reżyser uchylił rąbka tajemnicy – nie ujawnił jednak wiele.Na razie nie znamy szczegółów fabuły. Nie wiemy też, kto wystąpi w tej produkcji. Podczas zeszłorocznego festiwalu w Cannes (z którego " Anora " wyjechała ze Złotą Palmą)Nie wiadomo jednak, czy plan wciąż jest aktualny.W filmografii Bakera są również m.in. " Gwiazdeczka " (2012), " Mandarynka " (2015), " The Florida Project " (2017) i " Red Rocket " (2021).Młoda Striptizerka Ani ( Mikey Madison ) ma szansę przeżyć historię rodem z bajki, kiedy pod wpływem impulsu wychodzi za mąż za syna potężnego rosyjskiego oligarchy. Kiedy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, jej bajka zostaje zagrożona. Teściowie zamierzają przyjechać do Nowego Jorku i wymusić unieważnienie małżeństwa...