Oscary stawiają na kino? Szykują się zmiany w regulaminie

Chcesz Oscara? Pokaż film w kinach

Co zrobi Netflix?

Zwiastun "Na Zachodzie bez zmian"

Jak donosi Matthew Belloni na portalu Puck News, Oscarów . Propozycja wzmacnia pozycję kin, co może mieć znaczący wpływ na to, które filmy powalczą o statuetki w przyszłym roku.Zgodnie z obowiązującymi przepisami o Oscary mogą ubiegać się te amerykańskie pełnometrażowe filmy fabularne, które przez co najmniej tydzień są pokazywane (w wyznaczonym przedziale czasowym) na zwykłych, płatnych, dostępnych dla publiczności pokazach w jednym z sześciu rynków: Los Angeles, Nowym Jorku, San Francisco, Chicago, Miami lub Atlancie.Zgodnie z nowymi przepisami o Oscary będą mogły się ubiegać tylko te amerykańskie pełnometrażowe filmy fabularne, które przez co najmniej tydzień będą pokazywane (w wyznaczonym przedziale czasowym) na zwykłych, płatnych, dostępnych dla publiczności pokazach w 15-20 z 50 najważniejszych rynków kinowych USA.Na chwilę obecną jest to tylko propozycja. Podobno ma ona jednak wsparcie CEO Akademii Billa Kramera. Jednak o tym, czy stanie się ona prawem, zdecyduje na kwietniowym posiedzeniu 54 członków Rady Gubernatorów.Nowe przepisy będą miały największy wpływ na oscarowe szanse platformy Netflix. Apple i Amazon zdają się bowiem zmieniać swoją strategię i widzą w dystrybucji kinowej szansę na promowanie swoich marek. Szef działu filmowego Netfliksa Scott Stuber wydaje się także zwolennikiem większej obecności produkcji tej platformy na dużych ekranach. Jednak jego przełożeni, w tym współzałożyciel Netfliksa Reed Hastings pozostają nieugięci w swojej wrogości do kin.W minionym sezonie nagród Netflix zdobył BAFTA dla najlepszego filmu za. Ekranizacja klasyki niemieckiej literatury przegrała jednak walkę o Oscara.