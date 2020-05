Oto fabuła "The Tax Collector" z Shią LaBeoufem

Reżyser David Ayer ) oraz Shia LaBeouf uchylili rąbka tajemnicy na temat fabuły dramatu kryminalnegonad którym pracę rozpoczęli już w listoadzie 2018 roku.Według ich słów, zrelacjonowanych przez Deadline, będzie to opowieść o parze egzekutorów długów, Davidzie ( Bobby Soto ) i Creeperze ( LaBeouf ) pracujących dla Czarodzieja - potężnego mafijnego bossa. Kiedy jednak stary rywal Czarodzieja powraca z Meksyku, by przejąć jego teren w Los Angeles, bohaterowie, chcąc nie chcąc, stają do najtrudniejszej walki w życiu. Ayer jest również scenarzystą projektu. Prócz LaBeoufa ) na ekranie pojawią się Lana Parilla (), George Lopez ) i Brendan Schaub (). Film ma trafić do kin w sierpniu. LaBeouf jest świeżo po sukcesie autobiograficznej perełkifilmu, w którym zagrał własnego ojca.