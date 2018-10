Oto tegoroczny plakat Forum Kina Europejskiego Cinergia

Tegoroczna, 23. edycjaodbędzie się w dniach. W programie, oprócz najnowszych polskich i europejskich filmów, przygotowaliśmy dla widzów wiele wydarzeń specjalnych i muzycznych niespodzianek.Jury Forum przyzna nagrody: Kryształową Łódkę dla najlepszego obrazu w Konkursie Europejskich Debiutów i Filmów Drugich oraz Kryształowe Jabłko w Konkursie Polskich Debiutów i Filmów Drugich. Jak co roku, tradycyjnie wręczony zostanie Złoty Glan - nagroda o szczególnym charakterze, ponieważ otrzymują ją twórcy niezależni, artyści bezkompromisowi, często idący pod prąd i zawsze wierni swoim zasadom. Nagrody specjalne ufundują Partnerzy Forum: Heliograf oraz Virako - Deweloper Monopolis.Motywem przewodnim tej edycji jest odwaga i do niej nawiązuje plakat zaprojektowany przez Martę Frej, wybitną polską malarkę, ilustratorkę i animatorkę kultury. Do jej najbardziej znanych prac należą feministyczne memy ilustrujące współczesne życie kobiet w Polsce. W twórczości artystki bardzo mocno obecne są przesłanki socjologiczne.- mówi Marta Frej.Wspólnie z naszymi widzami i gośćmi postaramy się o refleksję na temat odwagi i jej przejawów w kulturze, sztuce oraz postawie społecznej. To nie przypadek, że właśnie to hasło przewodzi tegorocznej edycji FKE CINERGIA, w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.Wkrótce ogłosimy szczegółowy program Forum. Przed nami 9 dni filmowego święta, na które już teraz serdecznie zapraszamy!